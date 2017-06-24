Babasının mezar taşına sarılan şehit oğlu duygulandırdı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Yeşiltaş Karakolu'na 2012 yılında PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut´un 6 yaşındaki oğlu Selçuk Yağız Bulut, babasının mezarını ziyaret etti. Mezar taşındaki şehit babasının fotoğrafını öpen Bulut, "Babacığım, kalk bana sarıl, seni çok özledim" dedi.

Samsun’da Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları, mezarlıkları ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezar başlarında Kur´an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan şehitliklere gelen aileler, şehitlerin kabirleri başında duygulu anlar yaşadı.

Hakkari’nin Yüksekova İlçesindeki Yeşiltaş Karakolu´na 2012 yılında PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Er Umut Bulut´un oğlu Yağız Selçuk Bulut, babaannesi Gülbahar Bulut ile birlikte Kıranköy Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği´ne geldi. Yağız, şehit babasının mezar taşını öptü. Babasına seslenen Selçuk Yağız Bulut’un, “Babacığım, kalk bana sarıl, ben seni çok özledim” demesi mezarlıkta bulunanları da duygulandırdı. (DHA)