Babunlarda, insan konuşmasında kullanılan sesli harflerle benzer beş ses bulundu

Bir babunun hırıltısı, bağırmasından farklıdır ve evrim ve dilbilim kökenli yeni araştırma primatlarda, daha önce insanlara özgü olduğu düşünülen 5 farklı keskin ses tespit etti.

Bir babunun hırıltısı, bağırmasından farklıdır ve evrim ve dilbilim kökenli yeni araştırma primatlarda, daha önce insanlara özgü olduğu düşünülen 5 farklı keskin ses tespit etti.

Araştırmacılara göre, konuşmanın kökeni, sesli(ünlü) harf oluşturma kabiliyetiyle ilişkilidir. Bununla birlikte, daha önceki araştırmalar, boynun alt kısmında yer alan insan gırtlağının farklı ünlü sesleri oluşturan harf setlerini üretmek için gerekli olduğunu savunuyordu. Bu nedenle insan olmayan primatlarda, daha üstte yerleşik gırtlakların farklı sesler oluşturmak için yetersiz olduğu düşünülüyordu.

Fakat şimdi, yeni bir disiplinlerarası çalışmaya imza atan bir bilim insanı grubu, 15 dişi ve erkek Gine babunu tarafından üretilen 1335 spontane seslendirme üzerinde çalıştı. Akustik analize göre, bu vokalizasyonlar, insanların konuşma sırasında kullandığı birkaç sesli harf sesine benzer olacak şekilde, hırıltı, bağırış, anlamsız ses ve “wa hoo” ve çiftleşme sırasında çıkarılan sesleri kapsıyordu.

Alabama Üniversitesi’nden bir dilbilimci olan araştırmanın ortak yazarı Tom Sawallis, babunların yaptığı farklı seslerin insan konuşmasıyla karşılaştırmanın zor olduğunu belirtiyor, çünkü insan konuşması iç içe geçmiş ve sesli konuşmalarıyla farklılık arzediyor. Dahası, insan dilinin aksine, babunlarıda anlamsız veya “wa hoo” gibi sesli harf sesleri gibi çağrılar yapıyorlar.

LiveScience’a konuşan Sawallis ” Herşeyden önce “ooo” sesi korkunç hayalet sesi olan “Ooooo’a benziyor ve “ve bir kedi gibidir” diyor.



Araştırmacılar, babunların ayrıca “aw”,”ih” ve “uh” sesleri ürettiğini söylüyorlar. İnsanlar, ağızlarındaki dil sayesinde keskin, yüksek, alçak, ön ve arka hareketiyle sesli sesler yaratırlar. Araştırmacılar, babunların seslerini aynı şekilde kontrol etmek için dillerinde benzer şekilde kaslara sahip olduklarını keşfettiler.

Bilim insanları, doğan nedenlerden ölen iki babunun dil anatomisi üzerinde çalıştı ve dillerini parçaladı. İnsanlara kıyasla, babunların çocuğa benzer bir ses borusu(sesin gırtlakta üretilmesini filtreler) ve yetişkinlere benzer ses telleri buldular. Araştırmacılar, babunların ses kayıtlarına göre, hayvanların ünlü benzeri sesleri yaratabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Bilim insanlarına göre, babun vokalizasyonlarının insan sesli harfleri ile benzerlik taşıdığını teyit etmesinin de ötesinde, bu yeni araştırmanın konuşmanın erken kökenlerine işaret ettiğini söylüyor.

Bulgular, insanların konuştuğu dilin, son ortak atamız olan babunlarla veya 25 milyon önceye ait ekleme kapasitelerinden evrimleştiğini düşündürmektedir.