Bağdat Caddesi’nde 50 araçlık ‘Evet’ konvoyu

Kadıköy Benim Platformu tarafından Bağdat Caddesi'nde 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum için 'Evet' konvoyu yapıldı. AKP Milletvekili Metin Külünk, etkinlikte yaptığı konuşmada referandumda yüzde 60'ın üstünde oy ile 'Evet' sonucunun çıkacağını iddia etti.

Kadıköy Benim Platformu tarafından Bağdat Caddesi'nde 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum için 'Evet' konvoyu yapıldı. AKP Milletvekili Metin Külünk, etkinlikte yaptığı konuşmada referandumda yüzde 60'ın üstünde oy ile 'Evet' sonucunun çıkacağını iddia etti.

Kadıköy Bağdat Caddesi Suadiye Işıklarda, Kadıköy Benim Platformu tarafından ‘Yeni Türkiye için evet, yeni Kadıköy için evet’ isimli etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe AKP Milletvekili Metin Külünk, partililer ve bir grup Fenerbahçe taraftarı katıldı.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte AKP’li Vekil Metin Külünk konuşma yaptı. “Önce vatan, Türkiye’m” diyen Külünk, konuşmasında Almanya’da geçekleştirilen ‘Hayır’ eylemlerine tepki gösterdi.

AKP’Lİ KÜLÜNK: “MUSTAFA KEMAL’İN KURDUĞU BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYİZ”

Metin Külünk, “Almanya’yı Türkiye’deki referandum ne ilgilendiriyor? Almanya’da PKK gösterileri üzerinden Türkiye’ye parmak sallamaları, ‘Hayır’ kampanyaları düzenlemesi biliyorum ki; tüm Kadıköylüler’i rahatsız ediyor, Türkiye’yi rahatsız ediyor. Çünkü biz; Mustafa Kemal’in kurduğu hür ve bağımsız bir ülkeyiz. Bu ülkede ne kadar vereceksek biz vereceğiz. Bizi kararımızı ne Fransızlar, ne Almanlar, ne Amerikalılar etkileyecek. İşte, 16 Nisan’da sandığa giderek bağımsızlığımızı koruyacağız. O gün ne karar çıkarsa öpüp başımızın üstüne koyacağız” dedi.

İSTİKRAR VURGUSU YAPTI

Milletvekili Külünk, konuşmasının devamında, “Biz diyoruz ki; 16 Nisan’da istikrarsızlığa son vermek için; ‘Evet’. Bir daha bu ülkede hiçbir güç odağının vesayet oluşturmaması için; ‘Evet’. Bu ülkede bütün farklılıkların kardeşçe yaşaması için; ‘Evet’. Bu ülkenin 2023 hedeflerine istikrarlı ve güven esaslı bir hükümet sistemi modeliyle yürüyüşü için; ‘Evet’ ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SONUCU ARTI 60 EVET”

Külünk, ülkede parti başkanlarının kavgalarının ve anayasa mahkemesi başkanının açıklamalarının krize yol açmasını istemediklerini belirterek, “İstikrar ve güvenin kalıcı hale gelmesini istiyoruz. ‘Hayır’ diyenleri üzeceğim ama sandıktan çıkacak sonuç artı 60’tır Allah’ın izniyle.” şeklinde konuştu.

50 ARAÇLIK KONVOY!

Açıklamaların ardından Bağdat Caddesi’ndeki vatandaşlara karanfil takdim edildi. Daha sonra etkinliğe katılanlar, parti arabaları eşliğinde yaklaşık 50 araçlık bir konvoy oluşturarak Kadıköy’e hareket etti. Polisin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

DHA