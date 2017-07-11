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Bağırışların duyulduğu TIR’ın dorsesinde ağır yaralı 3 mülteci çıktı

Küçükçekmece’de vatandaşların, içerisinde bağırışların geldiğini duyduğu demir yüklü TIR'ın dorsesinde ağır yaralı şekilde 3 mülteci çıktı.

08:1811 Temmuz 2017
Gündem
Bağırışların duyulduğu TIR’ın dorsesinde ağır yaralı 3 mülteci çıktı
Küçükçekmece’de vatandaşların, içerisinde bağırışların geldiğini duyduğu demir yüklü TIR'ın dorsesinde ağır yaralı şekilde 3 mülteci çıktı.

Olay, Küçükçekmece'de Sefaköy Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ani fren yapan bir TIR’ın konteynırından bağırışlar duyan vatandaşlar TIR’ı durdu.

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Brandası açılan TIR içerisinde taşınan demirlerin arasında sıkışmış vaziyette göçmen olduğu tahmin edilen 3 kişiye rastlandı. Demirler arasında sıkışan mültecilerin ağır yaralandığı belirlendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları demirlerin arasından çıkarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
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Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre TIR içerisinde incelemelerde bulundu. İlk ifadesinde mültecilerin konteynırda olduğundan habersiz olduğunu öne süren TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı, “Tesadüfen geçerken sesi duyduk, TIR’ı durdurduk. Brandayı yırttık, itfaiyeyi, ambulansı çağırdık” dedi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA

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