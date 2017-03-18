Bahçeli’den bol ‘evet’li miting

MHP lideri Devlet Bahçeli, 16 Nisan referandumu öncesi ilk mitingini Elazığ'da gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konuşması boyunca çok fazla 'evet' demesi dikkat çekti.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları;

Türkiye kuşatma altındadır. Bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olan mihraklar içimizde kanlı nöbettedir. PKK saldırmaktadır. Maalesef şehadet haberleri alınmaktadır. Artık hainlerin kökü kazınmalı. saklandıkları inleri yerle bir edilmelidir. Kahraman Mehmetçiğin El Bab’ta DEAŞ’ın kökünü söküp attığını gördük. Menbiç teröristlerin tutsağıdır.

FETÖ silaha sarılmıştır. FETÖ din ve diyanet istismarıyla küfrün yanında yer aldılar. Türkiye böylesi bir ihaneti görmedi. Genelkurmay teslim alınmış, Polis Özel Harekat saldırıya uğramıştı. MHP, zalime haine meydan okuyarak görevinin başındaydı. o geceyi hepimiz yaşadık. Şehadete inanmış, ölüme kafa tutmuş evlatlar onlara kafa tutmuştur. Türk milleti vatanına sahip çıktı. Türkiye uçurumdan el birliği ile kurtarıldı.

Devleti ve vatanı kaybedebiliriz dedik. Tıkanıklığı açalım istedik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkesi ile hareket ettik. AK Partili ile 18 maddelik anayasa değişikliği konusunda anlaştık. İlkelerimizden taviz vermedik. Ülkülerimizden ayrılmadık.

Hollanda yönetimi bu ülkede yaşam süren vatandaşlarımızın üstüne atlarını sürdü, itlerini saldı.

Yürüyüşümüzün önüne taş koymak isteyenler 16 Nisan’da kaybedecektir. Hazmedemeyenler dağılacak 16 Nisan’da Türkiye kazanacaktır. Türk milleti muhteşem iradesi ile geleceğini şekillendirecektir.

Tek adam yönetimi olacak diyorlar. Türkiye bölünecek diyorlar… MHP varken; Türkiye’yi bölecek, federal yapı ilan edecek kişi henüz anasının karnından doğmamıştır.

Bu ‘evet’ler hayırcı kafile içindeki PKK, FETÖ, DEAŞ ve Türk düşmanlarını tehdit edecektir. Bu ‘evet’ler Türk düşmanlarına kapak olacak alayını silindir gibi ezecektir.

Türklüğün bekası için ‘evet’, Türkiye için ‘evet’. Yemin ettik dönmeyiz. Yemin ettik durmayız.

15 Temmuz’da Türkiye’yi Çanakkale ruhu kurtarmıştır. Al bayrağımızın düşmesini, istiklal marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini asla sineye çekemeyiz. Çanakkale dünyanın en büyük şehitliğidir.

Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere Elazığlı şehidimiz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.