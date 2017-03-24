Bahçeli: Her vatan evladının kararına sonsuz hürmetimiz var

Bursa’da düzenlenen mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim gönlümüzde evet, hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli yeri dolmaz bir ve eşittir. Hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır" dedi. CHP'ye tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u neredeyse hiç ağzına almadığını ileri sürdü.

Bursa’da düzenlenen mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim gönlümüzde evet, hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli yeri dolmaz bir ve eşittir. Hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır" dedi. CHP'ye tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u neredeyse hiç ağzına almadığını ileri sürdü.

Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince Gökdere Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ABD'li askerlerin ardından Rus askerlerinin de PYD-YPG armalarıyla poz verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu bir defa milletimize meydan okumaktır. Türkiye’nin, PYD'nin Menbiç’ten çekilmemesi halinde vururuz açıklamasını ciddiye ve dikkate alan yoktur. Sınırlarımızın hemen dibindeki Afrin, Cezire, Ayn El Arab, yani Kobani'de PYD sözde federal yönetim ilan etmiştir. Rusya, Suriye topraklarında özerk ve federal yönetim kurulmasından bahsetmektedir. 20 Mart günü, yabancı bir haber ajansı Rusya’nın Afrin’de üs kuracağını duyurmuştur. Rusya ise üs değil, Ateşkes İzleme Merkezi olacağını açıklamıştır. Ne var ki gerçekler Rusya’nın iddia ettiğinin tam tersidir. Rusya'nın Afrin’e zırhlı araçlarla askeri birlik yığdığı görüntülenmiş ve suçüstü basılanlar belgelenmiştir. PYD-PKK ofisleri Moskova’dadır. Rusya, Esad, PYD-YPG ittifak halindedir. ABD ise bu koalisyona örtülü destek vermektedir. Suriye’nin bölünmesi konusunda derin ve tesirli bir işbirliği devrededir. Bu durum, Türkiye için bir beka ve güvenlik sorunudur.”

FIRAT KALKANI HAREKATINDA SONUNA KADAR GİDİLMELİ

Bahçeli, IŞİD’le mücadele örtüsü altında ülkenin etrafındaki kuşatmanın daraldığını vurgulayarak, Türkiye’nin, 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı harekatında başarısız olması halinde vatan topraklarının direkt tehlikeye gireceğini belirtti. Bu durumda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun ateşe atılmış olacağına değinen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karşımızdaki jeopolitik buhranın telafisi mümkün olmazsa toprak ve insan kaybımız kaçınılmaz hale gelecektir. Biz Fırat Kalkanı Harekatında sonuna kadar gidilmesini bu nedenle hep istedik, sürekli gündemde tuttuk. Kahraman Mehmetçiğin başarısı için dua ve desteğimizi hiç esirgemedik. Devletimizin ve hükümetin arkasında durduk, çünkü konu Türkiye’dir dedik. Çünkü konu vatan ve milletin selametidir kararlılığında olduk.”

Tüm dünyanın gözünün Türkiye’de olduğunu söyleyen Bahçeli, ülke üzerinde karanlık hesaplar söyledi. Avrupa ülkelerinin 16 Nisan Referandumundan rahatsız olduklarını hatırlatan Bahçeli, “Norveç, geçtiğimiz günlerde beş FETÖ’cünün sığınma talebini kabul etmiş, yani teröristlere kucak açmıştır. Milletimizin kaderine sahip çıkacak olması Hollanda’sından Almanya'sına kadar birçok ülkeyi korkutmaktadır. PKK’nın, FETÖ’nün 16 Nisan’da hayır diyecek olması, efendilerinin buyruk ve beklentisidir. Ancak çabalar boşunadır, tezgahlar nafiledir’ dedi.

ABD’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkeden yapılacak direkt uçuşlara elektronik cihaz yasağı getirdiğini hatırlatan Bahçeli, 22 Martta menfur terör saldırısıyla sallanan İngiltere’nin de Türkiye’den yapılacak uçuşlara ambargo koyma hevesinde olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin bu karara gerekçe olarak da ‘güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızabileceğini’ gösterdiğini belirten Bahçeli, “Türkiye’nin uluslararası güvenlik kurallarına uyması önemsenmemiştir. Türkiye’nin itibar ve saygınlığına gölge düşürme teşebbüsü demek olan ABD’nin siyasi kararı art niyetlidir, müttefiklik hukukuna aykırıdır. ABD terörizme verdiği desteği ne çabuk unutmuştur? ABD, dökülmesinde bir numaralı sorumlu ve suçlu olduğu Müslüman kanlarını nasıl telafi edecektir? PKK’ya verilen silah ve mühimmatları nereye koyacağız, nasıl izah edecekler? ABD'ye diyorum ki, Türk uçaklarını bırak da kol kola girdiğin, emel ve hedef birlikteliği yaptığın PYD-YPG'ye bak, onların caniliklerine kafayı tak” diye konuştu.

CHP’Yİ SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

CHP’ye tepki gösteren Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’u neredeyse hiç ağzına almadığını ileri sürdü. Bahçeli, şunları söyledi:

“Yüzsüzce ‘freni olmayan bir anayasaya 80 milyonu bindiriyorlar’ sözleriyle eleştirilerini sürdürüyor. Aslında kendi partisinin freni patlamış, şanzımanı dağılmış görmüyor, göremiyor. 16 Nisan’da evet çıkması durumunda Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ne olduysa Türkiye’de olacağını pervasızca söyleyebiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, evet felakettir, kaostur diyor; ama zihniyetinin karanlık ve kriz olduğunu gizlemiyor, gizleyemiyor. Asıl hayır çıkarsa Türkiye’nin yeni darbelere, yeni kutuplaşma ve kavgalara gebe olduğunu ya anlamıyor, ya da kafası almıyor. CHP’nin yanında eli kanlı Aydınlıkçılar, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKP-C, hayırcı yoldaşları varken, çok şükür bizim yanımızda Bursa vardır, Türk milleti ayaktadır. Israrla 16 Nisan’da yüzde 100 evet çıksa da meşruiyeti olmaz diyen çürümüşleri de duyuyoruz. Bunlar neredeyse 15 Temmuz ihanetinin yarım kalmasından dolayı infiale kapılan kanun kaçakları, milli irade karşıtları, milliyetçiliğin içine saklanmış niyeti karanlık siyaset eskileridir. 2007’deki 367 garabetinin mimarı olan emekli başsavcı da utanmadan, sıkılmadan 16 Nisan'ın meşruiyetini tartışmaya açmaya yelteniyor. Elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır. Elbette Türk milleti bunlara gününü gösterecek, Bursa hak ettikleri demokrasi dersini her halde verecektir. Bunlar kaçamayacak, saklanamayacak, 16 Nisan'dan sonra yakayı ele vereceklerdir.”

“KARARLARA SAYGILIYIZ”

Bahçeli, başkanlığa değil, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet dediklerini kaydederek, “Biz Türkiye'nin diriliş ve toparlanmasına evet diyoruz” dedi.

Kararlara saygılı olduklarını da ifade eden Bahçeli, “Bizim gönlümüzde evet hayır iradesine sahip her vatan evladı değerli, yeri dolmaz bir ve eşittir. Hepsinin kararına sonsuz hürmetimiz vardır. Hayır diyen kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Türkiye'nin şartlarını düşünün gelişmeleri yorumlayın, araştırın, sorgulayın, inceleyin muhatap kalınan badirelere dikkat edin samimiyetle hayır karırınızı tekrar gözden geçirin ülkeniz için geleceğiniz için inisiyatif üslenin. Biliniz ki, hayırda hayır yoktur. 16 Nisan’a henüz vakit varken hayırdan vazgeçip evetle buluşun, Türkiye’nin bekası evet'e dönün” dedi.

Yeni darbeden bahsedenlerin olduğunu belirten Bahçeli, “FETÖ’cülerin, bunların kuklalarının entrika ve algı oyunları tutmayacaktır. Yeni darbeden bahsedenler ise bilsinler ki, eğer yeni bir istila harekatı olursa, can feda olsun, bu vatanı son damla kanımıza kadar, korkusuzca savunacağız, darbeye kalkışanları da rezil rüsva edeceğiz. Millet hakim ve hakem, biz ise hadimiz. Bursa dün evet dedi kuruluşa imza attı, 16 Nisan’da bir kez daha evet deyip bu defa da kurtuluş iradesini ilan edecektir.” ifadesini kullandı. DHA