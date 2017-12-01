Bahçeli ittifakın adını koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019 için hazırladığı seçim ittifakına ‘Cumhur ittifakı’ adını verdi.

Star TV Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik’e konuşan Bahçeli, referandumda ‘Evet' ve ‘Hayır' bloğunda ittifak olduğunu, bunun 2019'daki seçimlerde yapılabilmesi için ittifakın yasal hale getirilmesinin gerektiğini söyledi.

Bahçeli temsili oy pusulasına ‘A' ve ‘B' partisiyle ‘C ittifakı' yazdı. MHP lideri, ‘C' ittifakını oluşturan partileri ise ‘E' ve ‘F' olarak tanımladı.

Bahçeli şöyle devam etti: “3 Kasım 2019'da yapılacak TBMM açısından kendi kimliklerini korumak suretiyle ‘Cumhur ittifakı'nda bütünleşmiş olan partilerin alacağı milletvekili sayısı ve oy oranı. Sandığa giden kişi diyor ki ‘Ben E partisinin mensubuyum, dolayısıyla cumhur ittifakında E partisine oyumu vereceğim, sonra ittifaka oy vereceğim' diyor. F partisine mensup olan da önce F partisine oyunu verecek, sonra cumhur ittifakına verecek. E ve F'nin toplamı ‘Cumhur ittifakı'nın toplamı kadar olacağı için TBMM'de milletvekilinin dağılımı bu orana göre yapılacak.”

Bahçeli, “C'yi AKP-MHP ittifakı olarak algılayabilir miyiz?” sorusuna, “Hayır, kamuoyunda öyle bir algı yaratmaya çalışanlar var ama ben şimdilik bir sembol olarak söylüyorum” yanıtını verdi.