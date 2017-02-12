Bahçeli’den hükümete Rusya çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rus uçağının El Bab’daki bombardımanı sonucu 4 askerin şehit edilmesine ilişkin olarak “24 Kasım’da bir Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından iki ülke arasında kriz çıkmıştı. Rusya kıyametler koparmıştı. Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor, ‘Pardon’la geçiştiriyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Ruslar hukukun ilkelerini hiçe saymaktadır. Rusların amacı nedir. PYD’nin Moskova’da ofis açmasına izin veren Ruslar, ülkemizin karşısında husumet odağı olmaya adeta isteklidir. Şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır” diye konuştu.

Konya’da partililere seslenen Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Korkak gıybetçilerle vakit kaybedemeyiz. Bilinmelidir ki milliyetçilik, milletine mensubiyet şuuruna sahip inanmış yüreklerin hep bir adım önde olmasını mecburi koşmuştur. Bugün çevrenize bir bakınız Irak’tan Suriye’ye, Avrupa’dan Uza Doğu’ya kadar kaynayan kazanlar göreceksiniz. Devletler kıyasıya hakimiyet ve nüfuz mücadelesi içindedir. Anlaşmazlık ve itilaflar serpilmiştir. Özellikle Ortadoğu yırtıcı ve vahşi emellerin tutsağıdır. Suriye’deki belirsizlikler, Irak’taki kaotik durumu artarak devam etmektedir. Türkiye, Fırat Kalkanı harekatıyla eşsiz ve emsalsiz bir mücadele halindedir. Terörü yerinde imha için Türk devleti faal haldedir. Ne var ki El Bab’dan belirli aralıklarla acı haberler gelmektedir. Türkiye’nin güvenliği için sınır ötesinde görev yapan kahramanlarımız saldırı altındadır.

“Rusya askerlerimizi şehit ediyor, ‘Pardon’la geçiştiriyor”

“9 Şubat’ta sabah saatlerinde Rusya’ya ait savaş uçağı tarafından IŞİD hedeflerine yönelik yürütülen hava harekatı sırasında askerlerimiz bulunduğu binaya bomba isabet etmiştir. Bundan bir gün önce de El Bab’da 5 evladımızı şehit vermiştik. Daha sonra Rusya, menfur olayın kazaen gerçekleştiğini açıklamış, taziyelerini iletmiştir. Putin, Cumhurbaşkanı’nı arayı baş sağlığında bulunmuştur. Ardından Rusya’dan gelen kafa karıştırıcı mesajlar şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Peskov’un, koordinatların TSK tarafından verildiği yolundaki açıklaması, saldırıya yeni bir boyut kazandırmıştır. Genelkurmay Başkanı da bu açıklamanın ardından beklendiği Rusların tezlerini çürütmüştür. Rusya’nın olayı saptırıp, hava saldırısının sorumluluğu TSK’ya yıkması bir defa komşuluk hukukundan uzak, ahlaken sorunludur. 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan mutabakat çerçevesinde TSK’nın Suriye’de icra ettiği harekata ilişkin bilgiler Ruslarla düzenli olarak paylaşılmaktadır. Rusların iddia ettiği gibi yanlış bilgi verilmesi Türkiye adına mümkün değildir. 24 Kasım’da bir Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından iki ülke arasında kriz çıkmıştı. Rusya kıyametler koparmıştı. Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor, Pardon’la geçiştiriyor. Bu yanlıştır, ayıptır. Ruslar hukukun ilkelerini hiçe saymaktadır. Rusların amacı nedir. Türkiye’nin alttan alması, bir şey olmamış gibi davranması nasıl beklenmektedir. PYD’nin Moskova’da ofis açmasına izin veren Ruslar, ülkemizin karşısında husumet odağı olmaya adeta isteklidir. Şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır.

“İkaz ediyor, herkesi uyarıyorum. Bu coğrafyada ilelebet yaşamanın sırrı ‘Aman sorun çıkmasın’ diye uğraşmak değil, sorunların üzerine gitmektir. Hamd olsun hiç kimseden eksik kalır yanımız yoktur. Çekinecek, utanacak, kaçacak karakterimiz yoktur. Eğer korksaydık, kaçmayı deneseydik ne bin yıldır bu topraklara vatan mührü vurulabilir, ne de bağımsızlığı kendimize değişmez kader yapabilirdik. Ateş ancak düştüğü yeri yakacaktır, Türkiye’nin hafife almanın sonuçlarına yeri gelirse katlanmak durumunda kalacaklardır. Türkiye’nin onuru yere düşürülemez.

“Suriye ordusunun, daha önce kararlaştırılan geçici sınırı aştığı duyurulmuştur”

“Fırat Kalkanı hedefine ulaşmalı, IŞİD El Bab’dan temizlenip atılmalıdır. El Bab’dan IŞİD sökülüp atılırsa Azez-Cerablus hattının arındırılacağı ortadadır. Suriye ordusunun, daha önce kararlaştırılan geçici sınırı da aştığı duyurulmuştur. Dualarımız bu vatan evlatlarıyladır.

“Türkiye çok çetin, çekişmeli günlerden geçmektedir. İç ve dış sorun alanlarımız gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Birleşik Krallık ve Almanya başbakanlarının ziyaretlerinin ardından CIA Başkanı da Türkiye’ye gelmiştir. ABD Başkanı’nın bu adımı atması tartışmalara açıktır. Yapılan temaslardan çıkardığımız kadarıyla Ortadoğu’da yaşananlar masadadır. Ülkemizin içinde olmadığı, onay vermediği küresel ve bölgesel siyaset planlamalarının yaşama şansı yok denecek kadar zayıftır. Bunu taraflı, tarafsız herkes görmelidir.

“Trump’ın 7 Müslüman ülkeyi hedef alan sorunlu kararnamesi, Almanya Başbakanı’nın İslamla terörizmi yan yana getiren gafletli lafı son derece sorunludur. Bu kadar sorun içinde devlet güçü olmadığı, seri kararlar alamadığı müddetçe Türkiye’nin 1923 ruhuyla devamı bu şartlar altında mümkün değildir. Ekonomideki durgunluk ciddi boyutlarda, dövizdeki fren tutmayan artışlar vatandaşımızı hedef almaktadır. Türkiye Varlık Fonu’na bazı kurum ve kuruluşların devri de önemli hal almıştır.

“Bir başka alarm zili Kıbrıs’ta çalmaktadır. Rumlara teslimi için küresel iklim oluşturmaktadır. Kimse Kıbrıs üzerinde hesap yapmamalıdır, milletimizin şimdilik suskunluğunu yanlışa yorumlamamalıdır. Kıbrıs’ın sancısı artarken Ege denizi ısınmakta, burnumuzun dibindeki adalar Yunanistan tarafından istila edilmektedir. İki devlet Kardak’ta karşı karşıya gelmiştir. Bu ülke, hain FETÖ’cüleri iade etmeyerek kimlerle kol kola olduğunu göstermektedir. Türk milleti ile hesabı kapanmamış olanlar pusudadır. Türkiye’yi bölmek, parçalamak isteyen karanlık odaklar, fitne silahını üstümüze doğrultmuşlar, işbirlikçileriyle sonuca odaklanmıştır. Türk’ün vatanını çekemeyen ne kadar sicili bozuk, ne kadar zihni karanlık varsa ellerini ovuşturmaktadır. Sevr’in varisleri Türkiye’yi gözüne kestirmektedir. Çözülme ve çürüme fanatikleri ülkemize kan kusturmanın arayışındadır. Ama unuttukları bir şey var, Türk milleti onun bunu dümen suyuna girecek bir gevşeklikte hiç olmamış, hiç de olmayacaktır.

“Yok öyle yağ mağ, aklınızı başınıza alın”

“Hevesler boşuna, çabalar beyhudedir. MHP, Türkiye karşıtı cepheye gerekirse tek başına direnecek, bir başına da ola Haçlı akınını engelleyecektir. 48 yıldır vatan, millet sevdasıyla her türlü cefaya dayanmış, her türlü kayıp ve acıya göğüs germiş MHP var oldukça düşmanlar çatlayacak, tasmalı hainler deliye dönüp nifak yangınında kül olacaktır. Yok öyle yağ mağ, aklınızı başınıza alın. Aziz dava arkadaşlarım, ülkemiz için yeminimiz vardır. Bizim için yeminler bozulmak için değil, uğruna kendimizi feda etmek içindir. Yemin, Türklerin bekasıdır. Yemin, Türk milletinin sağlam iradesidir. Yemin, bağımsız yaşama ülküsüdür.

“Yemin ettik Türk Bayrağı’nı hak ettiği, dilediği, istediği yere son nefer kalsak da dikeceğiz”

“Yemin omurgalı duruştur, kardeşlerimizi korumak çabasıdır. Ecdadımıza verdiğimiz sözdür. Yemin ettik dönmeyeceğiz, yemin ettik durmayacağız. Yemin ettik Türk Bayrağı’nı hak ettiği, dilediği, istediği yere son nefer kalsak da dikeceğiz.