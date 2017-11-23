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Bahçeli Manisa’da toplu açılış yapıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa’da toplu açılış törenine katılıyor.

12:3223 Kasım 2017
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa’da toplu açılış törenine katılıyor.
Son güncelleme: 12:3323.11.2017
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