Bahçeli ve Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi!

Anayasa görüşmelerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Başbakan Yıldırım oylarını kullanmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanının cezai sorumlulukları ve 400 oyla Yüce Divan’a sevk edilmesini içeren 9. madde de 343 oyla kabul edildi.

Anayasa görüşmelerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Başbakan Yıldırım oylarını kullanmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi. Genel Kurul’da Cumhurbaşkanının cezai sorumlulukları ve 400 oyla Yüce Divan’a sevk edilmesini içeren 9. madde de 343 oyla kabul edildi.

Oyunu kullanmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümet sıralarına giderek Başbakan Binali Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her iki lider de oylarını kullanırken milletvekilleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu kullandı. HDP'li vekiller ise oylamaya katılmadı.

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DALGA GEÇMEYİN

CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan, Cumhurbaşkanının 400 milletvekili ile yargılanmasının sağlanması durumunda Anayasa Mahkemesine kendi atadığı üyelerce yargılanacağını hatırlattı ve ‘Hangi mahkeme, kendi atadığı mı yargılayacak. Halkla dalga geçmeyin' dedi.CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, parlamentonun yetkilerinin devredilmesinin ‘bir bölünme projesi' olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanın cezai sorumluluklarını ve Yüce Divana sevki içeren değişiklik için 485 milletvekili oy kullandı ve 343 evet oyu, 137 red, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.