Bahçeli’den flaş sözler: Bunlarla hesabımız acıklı olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “NATO beslemelerine, FETÖ’cü hainlere, PKK’lı, PYD’li, IŞİD’li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi ve ekledi: "Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır."

Devlet Bahçeli, Ankara Arena Spor Salonu'nda “Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Kurultayı”nda konuştu.

Konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk'ten, “Gafil hangi üç asır, hangi on asır? Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu, Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, Dinleyin sesini doğan tarihin, Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak, Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa'nın Alplerinde Oğuz torunları, Doğudan çıkan biz, batıda yine biz. Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz” alıntısını yaparak başlayan Bahçeli, Alparslan Türkeş'i, “Liderler vardır, yaşadıkları zamanın dışına taşarlar. Liderler vardır, yaşanan destanları bizzat yazarlar. Yine liderler vardır, dünya döndükçe, insanlık var oldukça unutulmazlar, tarihteki muhkem ve mutlak yerlerini alırlar. İşte Başbuğ Alparslan Türkeş Bey böyle bir liderdir” sözleri ile anlattı.

“BU ŞUUR KANUNİ'DEN MUSTAFA KEMAL'E ULAŞAN KALICI SİLKİNİŞTİR”

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkeş Bey Türklüğün vicdanında doğmuş, İslam'ın sancağından tutmuştu. Araladığı üçüncü yol, açtığı ülkücü çığır Türk milletinin özünü kavramış, milli ömürleri kapsamış, milli heyecan ve arzuları bir şuurda toplamıştır. Bu şuur ki; Bilge Kağan'dan Alparslan'a ulaşan dik duruş, Osman Gazi'den Fatih'e ulaşan kutlu diriliş, Kanuni'den Mustafa Kemal'e ulaşan kalıcı silkiniş, Tonyukuk'tan Uluğ Bey'e ulaşan kişilikli uyanış, Farabi'den İbn-i Sina'ya ulaşan ilkeli tırmanış, Kaşgarlı Mahmut'tan Ali Şir Nevai'ye ulaşan iffetli kanatlanış, Yusuf Has Hacip'ten Şeyh Edebali'ye ulaşan ülfetli şahlanış, Pir-i Türkistan'ndan Hacı Bektaş'a ulaşan ihlaslı ayaklanış, Fuzuli'den Aşık Veysel'e ulaşan kendine dönüş, Mevlana'dan Yunus'a ulaşan öze dokunuş, Dedem Korkut'tan Karacaoğlan'a ulaşan satır satır oluş, Vahapzade'den Şehriyar'a ulaşan dize dize büyüyüş, Nene Hatun'dan Seyit Onbaşı'ya ulaşan kademe kademe yürüyüştür.”

“BUNLARLA HESABIMIZ ACIKLI OLACAKTIR”

MHP lideri Bahçeli, ülkücülerin vatan sevgisinden bahsederken, Türkiye'nin birliğini bütünlüğünü bozanlara karşı mücadelelerinin süreceğini belirterek şöyle dedi:

“NATO beslemelerine, FETÖ'cü hainlere, PKK'lı, PYD'li, IŞİD'li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Güneşe bakmaya cesareti olmayan, ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkûmdur. Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır. Bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen bir davanın nasıl olabileceğini hepimize gösteren, büyük ve dengesiz adımlar yerine; ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin sırlarını öğreten Başbuğumuzun kutlu emaneti çiğnetilmeyecektir.”

“BİZ BU SÖZLEŞMEYLE ÜLKÜCÜ OLDUK”

Türk milliyetçilerinin, Ülkücü Gençliğin bu aziz vatanla, bu büyük milletle ömür boyu sürecek bir “Sadakat, Sevda ve Hizmet Sözleşmesi” olduğunu da kaydeden Bahçeli şöyle devam etti:

“Bu sözleşme tek taraflıdır. Alacak hanesi boş, borç hanesi yüklüdür. Yolu doğru olanın yükü de ağırdır. Alacağımız; helallik ve duadan başka bir şey değildir. Borcumuz ise; canımızla, kanımızla ödenecek kutsal vatan ve millet borcudur. Biz bu sözleşmeyle Ülkücü olduk, gerektiğinde bu borcu seve seve ödemeye yemin ettik. Milliyetçi-Ülkücü Hareket; Vatan görevine hazırdır. İhanet ve husumet kuşatmasını yarmaya kararlıdır. Türkiye'ye biçilmeye çalışılan kefeni yırtmaya, gerekirse yeni bir Kurtuluş Savaşına, gerekirse Anadolu'yu yeniden fethetmeye gönüllüdür.”