Bahçeli’nin mitingine gittiler dinleyip ‘hayır’ diyeceklerini açıkladılar

MHP Genel Başkanı Bahçeli Bursa'da 'Evet' mitingi düzenledi. Mitinge referandumda 'Hayır' oyu kullanacak MHP'liler de katıldı. 'Hayır' oyu kullanacak MHP'liler Bahçeli'yi dinledikten sonra da kararlarının değişmediğini söylediler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Bursa'da 'Evet' mitingi düzenledi. Mitinge referandumda 'Hayır' oyu kullanacak MHP'liler de katıldı. 'Hayır' oyu kullanacak MHP'liler Bahçeli'yi dinledikten sonra da kararlarının değişmediğini söylediler.

Referandum için aktif bir kampanya yürütmemekle eleştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ’ın ardından ikinci mitingini cuma günü Bursa Gökdere meydanında gerçekleştirdi. Parti içi muhaliflerin hummalı bir “hayır” kampanyası yürüttüğü 16 Nisan referandumu öncesinde, mitinge katılımın nasıl olacağı merak konusuydu. Yaklaşık 45 dakika süren konuşması sırasında Devlet Bahçeli, “Başkanlık sisteminin” maddelerine hiç değinmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Bahçeli “Devletin ve milletin geleceği için evet” çağrısını sıkça dile getirdi. Devlet Bahçeli’nin konuşması, “hayırcı” MHP seçmenine de mesajlar taşıyordu. MHP lideri, “Siyasi ve ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak milli hedeflerde buluşacak mıyız?” diyerek bu kesime de çağrıda bulundu.

“Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganı MHP’nin Bursa mitinginde, diğer bütün sloganların önüne geçti. Parti içinde, “hayır” kampanyası yürüten muhalifleri hedef alan bu slogan mitingin genel havasını da ortaya koyuyordu.

“EKSİK GÖRÜNMEMEK İÇİN MİTİNGE KATILDIK”

Mitinge katılanlar arasında ‘hayır’ diyeceğini açıkça ifade edenler de vardı. Her ikisi de öğrenci olan İrem Akdağ ve Mustafa Taşdemir, mitinge katılmalarına karşın “hayır” oyu vereceklerini söylediler. Mitinge “eksik görünmemek” için katıldıklarını ancak Devlet Bahçeli’nin konuşmasının görüşlerini değiştirmediğini açıkladılar.

17 yaşındaki Hafize Karaman ise “hayır” oyu vereceklerin parti içinde yeri olmadığını, Bahçeli’nin çağrısına uymanın zorunlu olduğunu ifade etti. Ev hanımı olan Sermin Vardar ise “hayır” oyu vereceğini açıkladığı oğlu ile tartıştıklarını söylerken gülümsüyordu.