Bahçeli’ye böyle yanıt verdiler

MHP Lideri Bahçeli ile Meral Akşener arasındaki polemik büyüyor.

Devlet Bahçeli Twitter hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, “Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor” demişti. Ayrıca Bahçeli, “Kimileri kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor” diyerek doğrudan Akşener’i hedef almıştı.

Bahçeli’ye “Edep yahu” diyerek yanıt veren Akşener ise eline kınadan çizdiği Türk Bayrağı’nı eleştiren Bahçeli’ye karşı kampanya başlattı.

Akşener, “Kınalı eller ‘Hayır’ diyor” diye sosyal medyadan kendisine destek için gönderilen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflara göre her yaş grubundan kadın ellerine kınayla Türk Bayrağı çizerek Bahçeli’ye tepki gösteriyor.