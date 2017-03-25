Bahisçiler, ‘Evet’ için 1’e 1.29, ‘Hayır’ için 1’e 3.20 veriyor

Türkiye’nin kaderini belirleyecek referandum, yabancı bahis şirketlerinin de gündemine girdi.

Uluslararası bahis şirketleri, ‘'Politika'' başlığı altında “2017 Anayasa Referandumu” konulu özel bahis seçeneği açtı. İngiltere Premier Lig'in ünlü kulüpleri Arsenal ve Manchester City'nin resmi sponsorluğunu yapan bir uluslararası şirketin açtığı bahiste ilk olarak ‘Evet' ve ‘Hayır' için yakın oranlar açıldı. ‘Evet' oyu için 1.85, ‘Hayır' için ise 1.95 oran belirlendi. Ancak kullanıcıların ilk anlarda ‘Evet' oyuna yüklenmesinin ardından hızlı bir düşüş yaşandı. ‘Evet'lerin oranı 1.25'e kadar düşerken, ‘Hayır' oyu ise 3.50'ye kadar çıktı. Son bir haftada ise ‘Hayır' diyenlerde ciddi bir yükseliş yaşandı. ‘Hayır' bahis oranı 3.20'ye gerilerken, ‘Evet' ise 1.29'a yükseldi. Bahisçiler bugünkü duruma göre sandıktan ‘Evet' çıkması halinde 100 TL yatırıp 129 TL alacak. ‘Hayır' çıkması halinde ise 100 TL karşılığında 320 TL kazanacak.