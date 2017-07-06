Bakan Avcı ABD’ye kaçırılan mozaiklerin iadesini istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen mozaiklerin bir parçasının çalınarak ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki Bowling Green State Üniversitesi'ne götürüldüğünü söyledi ve iadesini istedi. Daha önce de FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesini resmen istemiş olan Türkiye, şu ana kadar istediğini elde edememişti. ABD'nin mozikler konusuna ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Gaziantep’e bir dizi açıılışa katılmak için gelen Bakan Avcı, ilk olarak Zeugma Mozaik Müzesi’nin yeni tamamlanan B Bölümü’nün açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan bölümü gezen Bakan Avcı, daha sonra müzedeki eserleri inceledi. Nabi Avcı, burada sergilenen mozaiklerin, eksik parçalarının çalındığını söyledi.

ABD’nin Ohio Eyaleti’ndeki Bowling Green State Üniversitesi’nde taban mozaiği olarak kullanılan mozaiklerin iade edilmesi gerektiğini ifade eden Nabi Avcı, şunları söyledi: “Bir üniversitenin bu şekilde anılması yakışmaz. Bir üniversiteye yakışan böyle değerli bir kültürel varlığı anavatanına iade etme bilgeliğini göstermektir. Ben buradan Amerika’daki Bowling Green State Üniversitesi’ndeki bilim insanlarına bir çağrıda bulunuyorum. Gaziantep’te şu anda arkamda duran mozaikteki boşlukları gören herkes bunların nerede olduğunu soruyor. Biz de onlara her defasında, ‘Bunlar buradan kaçak olarak Amerika’ya götürüldü, şu anda Ohio’da Bowling Green State Üniversitesi’nde’ diyoruz. Bir üniversitesinin adının bu şekilde anılmasındansa buraya bir teşekkür levhası koyarız. Bowling Green State Üniversitesi’ne Zeugma’dan götürülen mozaikleri bize iade etme bilgeliğini gösterdikleri için teşekkür ederiz. Bowling Green State Üniversite’ne de başka diğer üniversitelere de başka müzelere de pek çok Avrupa’daki tırnak içinde anlı, şanlı müzelere de hırsızlık malı kaçak eserleri sergilemekten daha çok onları anavatanlarına iade etmek yakışır. Böylelikle adlarına daha iyi şekilde duyurmuş olurlar. Biz şimdi Bowling Green State Üniversitesi’ni bu şekilde anmaktan biz utanıyoruz. Onlara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, lütfen Anadolu’dan, Gaziantep’ten, Zeugma’dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler. Bowling Green State Üniversitesi’nin adı da Gaziantep’te böyle anılsın.”

Bakan Avcı daha sonra beraberinde Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Ak Parti Gaziantep milletvekillerinin katılımıyla Zeugma 6’ncı Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali kapsamında yapılan Suluboya Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

DHA