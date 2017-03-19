Bakan Avcı, Basmane’deki tarihi mekanları gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, referandum çalışmaları yapmak için geldiği İzmir'deki programına Basmane'nin tarihi mekanlarını gezerek başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Altınpark ve civarını tarih araştırmacısı Orhan Beşikçi ile birlikte gezdi, bölgedeki tarihi mekanlar hakkında bilgi aldı. Beşikçi, Avcı’ya Altınpark’ın şu an Roma dönemini gösterdiğini ancak yapılacak bir kazı ile Helenistik döneme kadar gidilebileceğini anlattı. Tarihi evlerin bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttuğunu söyleyen Beşikçi, evlerin etrafına yapılan demir parmaklıkların maliyetinin daha yüksek olduğunu bunun yerine onarım yapılarak bu evlerin ayakta tutulabileceğini söyledi.

AGORA KAZI ALANINI GEZDİ

Agora kazı alanını gezen ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, şunları söyledi:

“Burada sizlerin de gördüğü gibi İzmir tarihinin değişik katmanlarından örnekler var. Helenistik dönemden, Roma döneminden. Aynı zamanda solda gördüğünüz sarnıç Osmanlı dönemine ait bir yapı. Onun ilerisindeki kazı evi de aynı şekilde son dönem tarihi örneklerinden biri. Burada çok güzel bir kazı çalışması yürüyor. Bizim maalesef elimizdeki özellikle arkeolojik ve tarihi mirasın değerini çok iyi bildiğimiz ve çok iyi tanıttığımız söylenemez. Burada biraz önce benim gördüğüm duvar yazıları, bildiğim kadarıyla dünyada örneği pek az olan türden buluntular. Hem o dönemin gündelik hayatına hem de dini ve kültürel anlayışlarına ışık tutacak duvar yazılar, grafittiler var. Biz sadece o duvar yazılarıyla bile İzmir’e ayrı bir cazibe kazandırabiliriz. Üniversitemizin yaptığı kazılar da bunu gösteriyor. Şimdi yayınlara da başlandı. Newyork Üniversitesi ile birlikte hazırladıkları çalışma da bunun bütün dünyada tanınmasına yardımcı olacak. Biz de bakanlık olarak bu büyük birikimi dünyaya tanıtmak için ayrıca gündemimize alıyoruz.”

Bakan Avcı, turizm tanıtma stratejisinde son dönemde radikal bir değişiklik yaptıklarını belirterek, “Artık Türkiye’yi sadece bir deniz, kum, güneş ülkesi olarak değil; evet onlar da var ama onların yanı sıra burada da örneğini gördüğümüz gibi pek çok paha biçilmez tarihi miras alanlarımız var” dedi. Her türlü turizmde Türkiye’nin dünyaya sunabileceği çok değerli birikimi olduğunu kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası’nın Kemeraltı’ndan başlayıp Agora, Kadifekale oradan da teleferikle Alsancak’a inme projesini değerlendiren Bakan Avcı, “Bu projelerin hepsini günü gelince birlikte oturup konuşur ve hayata geçiririz. Söz konusu turizm aksının oluşturulması için bizler Bakanlık olarak ne yapabiliriz, yerel yönetimler neler yapabilir bunun dışında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, turizm örgütleri ne yapabilir bunlara bakacağız. Tüm bu kurum ve kuruluşları bir araya getirerek büyük bir sinerji içinde inşallah İzmir’i bu bakımdan da ayağa kaldıracak projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

DUVAR RESMİNİ KENDİNE BENZETTİ

Kazı başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy’dan bilgiler alan Bakan Nabi Avcı, gezisi sırasında Roma dönemine ait gladyatörlerin tasvir edildiği duvar resimlerini inceledi. Roma döneminde cepheden yüz tasvirinin ilk örneklerinden olan duvar resmini yorumlayan Avcı, resimlerde gözlüklü bir adamı kendisine benzetti, “Şöyle de yorumlanabilir; buraya 1700 yıl sonra bir bakan gelecek. İnsanlar görünce şaşırmasınlar diye buraya beni çizmişler. Biz eskiden birbirimizi böyle karikatürize ederdik. Onlara benziyor” diye espri yaptı.

Bakan Avcı cep telefonunu çıkartarak, gözlük kullanan bir insana benzeyen resmin fotoğrafını çekti.

DHA