Bakan Bozdağ’dan çok önemli ‘sosyal medya’ açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, 'Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları,yorumları,söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü,terör örgütlerini,teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, 'Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları,yorumları,söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü,terör örgütlerini,teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur' dedi.

Bozdağ, Twitter hesabında şunları kaydetti:

“Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla… Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır.”

1)Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme,suçu ve suçluyu övme, — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

2)terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma,suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik,halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

3)halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

4)Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları,yorumları,söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla…, — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

5) terörü,terör örgütlerini,teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017