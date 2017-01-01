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Bakan Bozdağ’dan çok önemli ‘sosyal medya’ açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, 'Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları,yorumları,söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü,terör örgütlerini,teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur' dedi.
21:471 Ocak 2017
Gündem
Bakan Bozdağ’dan çok önemli ‘sosyal medya’ açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, 'Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları,yorumları,söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla terörü,terör örgütlerini,teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur' dedi.

Bozdağ, Twitter hesabında şunları kaydetti:

“Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliği, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adına suç işleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasını yapma, suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardır. Terör saldırıları öncesi ve sonrası; yazdıkları, yorumları, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarındaki mesajlarıyla… Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcılarının görevi, suçları soruşturmak, deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmaktır.”

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