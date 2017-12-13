Bakan Gül’ün ağabeyi MEB’de müdür oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü görevine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi Mehmet Nezir Gül atandı.

Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Rıza Altunel'in yerine getirilen Gül'ün ataması Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kararıyla gerçekleşti.

Nezir Gül, 1965 yılında Gaziantep'te doğdu, Nizip İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Nizip İmam Hatip Lisesi'nde bir süre öğretmenlik yapan ve idarecilik görevinde bulunan yapan Gül, ardından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladı. Diyanet Çocuk, Anadolu Gençlik gibi dergilerde ve Akit, Milli Gazete ve Milat gazetesinde yazıları ve makaleleri yayınlandı.