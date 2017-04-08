Bakan İsmet Yılmaz itiraf etti!

Sivas'ta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bahçeli'nin Başkanlık sistemiyle ilgili desteğinin altını çizerek "Bu teklifi MHP ile mutabakata vararak getirebildik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas’taki temasları kapsamında AKP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlene kahvaltıda, kentte görev yapmış belediye başkanları ve parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, “Bu sistem, kesinlikle hukuk devleti ilkesine daha uygundur. Bu sistem demokrasiye daha uygundur. Hiç şüpheniz olmasın yüzde 50'nin üzerinde oy alarak yönetmek daha demokratik daha milli iradeye uygundur” dedi.

Halk oylamasına değinen Yılmaz, “İnan ki bu halk oylaması, cumhuriyetin ilanı kadar önemli. Çok partili demokratik hayata geçiş kadar önemli.” diye konuştu.

Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Biz çoğunu 2007’de tamamladık, çok azı kaldı. Bunu çok net olarak söylüyorum. Ve bu da Türkiye’yi yarı başkanlık sistemine yaklaştırdı. Bir de 2014'te Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçince artık bu makam eskiye kıyasla çok daha güçlü bir hale geldi. Gittikçe bunu kurumsallaştırıyoruz inşallah. Başbakanımızın dediği gibi ‘Erdoğan için değil her doğan için.’ Millet kimi seçerse o olacak. Millet kimi seçer? Tayyip Erdoğan’ı, Devlet Bahçeli’yi, Kılıçdaroğlu’nu seçer. Milletin seçtiği başımızın, gözümüzün üstünde. Bundan bir sıkıntı var mı? Yani ‘millet yanlış yapar’ demedikçe, bu milletin tercihinden dolayı bir rahatsızlık olabilmesi mümkün değil. Bu sistem kesinlikle demokrasiye daha uygundur.”