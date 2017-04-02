Bakan Kılıç ile yazar Kaplan arasında ‘rahatsızlık’ diyaloğu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın kitap fuarını ziyareti sırasında, konferans veren Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan ile arasında 'rahatsızlık' diyalogu kameralara yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın kitap fuarını ziyareti sırasında, konferans veren Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan ile arasında 'rahatsızlık' diyalogu kameralara yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bugün Siirt’e gelerek çeşitli ziyaret ve açılışlara katıldı. Sabah helikopterle Kurtalan ilçesine giden Bakan Kılıç, burada muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle kahvaltıda buluştu.

ZİYARETTE TATSIZLIK

Bakan Kılıç ve yanındakiler Yenişafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan’ın imza kampanyası çerçevesinde konferans verdiği salona girdi. Bu sırada kürsüde konuşma yapan Yusuf Kaplan’ın yanına giden Bakan Kılıç, “Nasılsınız hocam, iyi misiniz” diye sordu.

Yusuf Kaplan “İyiyim, neredesin abi ya” demesi üzerine Bakan Kılıç, “Öyle bir şey yaptın ki ben gideyim hemen ha.. Valla ben hemen çıkayım” dedi. Yusuf Kaplan da “Tabi ki git abi. Ne işin var ya” diye karşılık verince ortam tatsızlaştı.

Kısa süre duraksayan Bakan Kılıç, “Ne oldu, hayırdır ya” diye soru sordu. Yazar Kaplan bunun üzerine, “Adam gelir dinler. Dolaşıyorsunuz, Yusuf Kaplan konuşuyor. Abuzittinin birisi değil ki. Adam 5 dakika dinler, 10 dakika dinler” dedi.

Bunun üzerine Bakan Kılıç, “Peki, tamam, ben anladım hocam. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi” diyerek konferans salonundan ayrıldı.

DHA