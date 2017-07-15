Bursa’da bir televizyon kanalına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için, “Adalet yürüyüşünü 10 yıl önce yapsaydı, 27 Nisan’dan sonra yapsaydı, AK Parti’ye kapatılma davası açıldığı zaman yapsaydı anlardım. Ama FETÖ’cüler için adalet yürüyüşü yapıyorsa yazıklar olsun ona” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 15 Temmuz Şehitlerinin anılması için düzenlenen törenlere katılmak üzere seçim bölgesi Bursa’ya geldi. Müezzinoğlu, İnegöl ilçesinde ‘Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışını yapan Bakan Müezzinoğlu, “Millet olarak yarınlara hazır olduğumuzu düşmana gösterdik, dosta da güven saldık. Ancak hainler dün de bitmedi bugün de bitmedi yarın da bitmeyecek. Onun için düşmanlar bu duruşumuzdan ders alsınlar. Aksi takdirde cezaları ve ödeyecekleri bedel ağır olacaktır” dedi.

“KONTROLLÜ DARBE DİYENLERE OSMANLI TOKADI GELİR”

Bakan Müezzinoğlu, muhalefetin ‘kontrollu darbe’ sözlerini de eleştirerek, “Bu darbeye ‘kontrollü darbe' diyenlere Osmanlı tokadı gelir. Hiç beklemediği anda gelir. Bu milletin değerlerine yanlış yapan kim olursa olsun bir gün mutlaka tokadını yer. Buna kontrollü darbe demek haksızlık. Tam aksine buna darbe demek bile yetersiz.Bu anlamda CHP'nin bunu iyi okumadığını görüyorum. Bunu iyi okuyan siyasetin çok kazanımı olur, yanlış okuyanlara ise millet dersini verir” dedi.

CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan 15 Temmuz etkinliklerine katılmama kararı almasıyla ilgili de konuşan Bakan Müezzinoğlu, “CHP'de zig zaglarla giden bir üst yönetim var. CHP'nin milli duruşunu temsil edemeyen üst yönetim var“ ifadelerini kullandı.

“CHP’YE YAKIŞMAZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü hakkında konuşan Müezzinoğlu, “Adalet yürüyüşünü 10 yıl önce yapsaydı anlardım, 27 Nisan'dan sonra yapsaydı anlardım, AK Parti'ye kapatılma davası açıldığı zaman yapsaydı anlardım. Ama FETÖ'cüler için adalet yürüyüşü yapıyorsa yazıklar olsun ona. Bu milletin kaderinin nerelere gideceğini bilmediğimiz karanlık bir senaryonun failleri için adalet yürüyüşü yapmak CHP'ye yakışmaz. Bizim bu ülkenin yarınları için akıl ve alın teri dökmeye ihtiyacımız var. CHP'nin de daha çok akıl ve alın teri dökmesi gerekir. Ama üzgünüm ki bol bol ayak teri döktüler. Ayak teri kokar. Bu kokudan da millet rahatsız olur” ifadelerini kullandı.