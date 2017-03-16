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Bakan Müezzinoğlu’nun zor anları… Platform çöktü!

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu vatandaşlarla selfie çektirirken platformun zemini, ağırlığa dayanamayarak çöktü. Müezzinoğlu'nun bir ayağı çöken platformun içine girerken, bakanı partililer kollarından tutarak düşmekten son anda kurtardı.
12:0516 Mart 2017
Gündem
Bakan Müezzinoğlu’nun zor anları… Platform çöktü!
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu vatandaşlarla selfie çektirirken platformun zemini, ağırlığa dayanamayarak çöktü. Müezzinoğlu'nun bir ayağı çöken platformun içine girerken, bakanı partililer kollarından tutarak düşmekten son anda kurtardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Muğla’daki programı kapsamında Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. 30 dakika kadar süren konuşmasında Müezzinoğlu’nu, yaklaşık 300 kişi dinledi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Bakan Müezzinoğlu’na konuşmasını bitirdikten sonra, oda başkanları tarafından el dokuması Milas halısı hediye edildi. Hediyeyi alan Bakan Müezzinoğlu, programı izleyenlerin hatıra fotoğrafı çektirme isteğini kırmadı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kürsünün bulunduğu platform üzerinde partililerle selfie yaparken bir kaza yaşandı. Bakan Müezzinoğlu ve vatandaşların bulunduğu platformun zemini, ağırlığa dayanamayarak gürültüyle kırılarak çöktü.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Müezzinoğlu’nun bir ayağı çöken platformun içine girerken, bakanı partililer kollarından tutarak düşmekten son anda kurtardı. Bakan Müezzinoğlu, bu durumu tebessümle karşılayıp, “Olur böyle şeyler” dedi.

Son güncelleme: 12:2616.03.2017
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