Bakan Özlü’den CHP’ye ziyaret!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de referandum çalışmaları kapsamında iş yerlerini dolaştı. Çay ocağında vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Özlü, ardından Düzce Muhtarlar Derneği’nde muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Özlü, ardından aynı binada bulunan CHP Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Özlü’yü, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan karşıladı. CHP’ye nezaket ziyareti yaptığını ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu:

“Farklı siyasi kadrolarda olmamıza rağmen hepimiz düzce için çalışıyoruz. Bize bir dosya getirdiniz. Danışmanlarımdan birisi sordu ‘Bu CHP’den geldi ne yapacağız?’ diye. Bende, ‘Yapılabilirse yapacağız’ dedim. Düzce’de siyaseti daha farklı yapacağız. Siyasete girerken amacımız Düzce’deki siyaset kalitesini arttırmaktı. Görüşlerimiz farklı olabilir. Aynı görüşe sahip olsak aynı partide olurduk. Ayrı partilerden olmamız ve ayrı görüşleri taşımamız Düzce için çalışma azmimizi, kardeşliğimiz engellememesi lazım. Size ziyarette bulunmak ve hatırınızı sormak istedik. Siyaset dışında bir ziyaret yaptık.”

CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan da ziyaretten dolayı Bakan Özlü’ye teşekkür ederek, “İçimizde olduğunuz için onurluyuz. Siyasete getirdiğiniz bu yumuşak üsluptan memnuniyet duyuyoruz. Kurban Bayramı ve partimizi ziyaret etmenizden memnun olduk. Sokakta karşılaşınca birbirimize bakacağız. Yumuşak bir üslup Düzce’ye moral getirecektir. Bunu başlatan kişi olarak bence iyi bir iş yaptınız” dedi. DHA