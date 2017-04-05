Bakan Soylu ’10 yıldır işsizim’ diyen vatandaşa böyle cevap verdi

Trabzon'un Düzköy İlçesi'nde vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Soylu, işsiz bir gencin "bu işsizlik nasıl düzelecek?" soruna ilginç bir cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, Trabzon’un Düzköy İlçesi’nin Çal Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Mevcut sistemi eleştiren Bakan Soylu, “Bu sistem adamda güç bırakmaz. Bu sistem adamda milli irade, takat bırakmaz. ‘Tam işi düzelttik' diyoruz, tak gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları oluyor. Allah'ınızı seviyorsanız bu darbecilerin yaptığı anayasayı muhafaza etmek zorunda mıyız? Önerdiğimiz her madde dünyanın gelişmiş ülkelerinin hepsinde var. Bu maddeler oralarda denenmiş maddeler. Biz bunları aydan getirmedik. Bu memleketin gelişmesini ve zenginleşmesini istiyoruz” dedi.

BAKANA SESLENDİ, İŞ İSTEDİK

Kahvehanede bulunan ve adının açıklanmamasını isteyen bir kişi söz alarak, “Sayın Bakanım, bu işsizlik sorunu ne olacak? Ben sorumu sorayım da siz cevap verin. 10 yıldır ‘Evet’ oyu veriyorum. Vermeyenler işe girdi de biz neden giremedik? Ahırdaki öküzü sattım, güvenlik sertifikası aldım. Bana söz verdiler. Ben inşaat tepelerinde ne kadar daha çalışacağım?” dedi. Bakan Soylu da, “Tam da haklısın işte. Sen merak etme. Eğer Türkiye'yi bizi başka yerlerle uğraştırırlarsa bu meselelerle ilgili tam istediğimiz çözümleri elde edemeyiz. Sen çıkışta bana gel, ben elimden geleni yapacağım” yanıtını verdi.

DHA