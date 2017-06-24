Bakan Soylu’dan Baskın Oran için Twitter’dan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Baskın Oran için Twitter'dan suç duyurusunda bulundu.

Prof. Baskın Oran'ın T24'te dün yayınlanan, “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

Bakan Süleyman Soylu, twitter hesabından “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” diye yazdı.

Oran yazısına, “Uygulamalar vs. demiyorum, “deneyler” diyorum. Herhangi bir ülkedeki özel bir grubu bütünüyle çileden çıkarmak için ancak böylesine laboratuvarımsı deneyler yapılabilir de ondan. Allah'ın lütfu” 15 Temmuz darbe parodisinden bu yana yaşanmışları alacağım yalnızca. Yorum da yapmayacağım. İnanması biraz güç olabilecekler için internet kaynağı vereceğim sadece” ifadeleriyle başlamıştı.