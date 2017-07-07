Bakan Veysel Eroğlu: Menderes’te bin hektar alan zarar gördü

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'in Menderes İlçesi'ne bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında, 1 Temmuz'da çıkan orman yangınıyla ilgili "Burada, bin hektar alan zarar gördü. Menderes'te, yeniden ağaçlandırma çalışmaları başladı. Tahkikat devam ediyor. Bir kasıt var mı, yok mu; o araştırılıyor" dedi. Bin hektar 10 milyon metrekare ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yurt genelinde sıcaklıkların, 30 Haziran günü birdenbire arttığını belirten Bakan Eroğlu, “3 günde, görülmemiş bir şey, 147 orman yangınıyla orman teşkilatımız ve bütün kurumlar hepimiz teyakkuz durumunda kaldık. Bunlardan Antalya Alanya orman yangını, ölçümler yapıldığı tarihteki en yüksek sıcaklığa ulaşmış Antalya merkezde 47 dereceye yakındı. Çok büyük risk vardı. 24 saatte söndürdük; ama bin 500 hektar alan zarar gördü” diye konuştu.

“YANGINLARIN YÜZDE 87’Sİ İNSAN KAYNAKLI”

Yanan alanların 1 metrekaresinin dahi başka maksatla kullanılmadığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “İzmir Menderes’te nedense, belki bir kasıt da olabilir. Şiddetli rüzgar, 15 dakikada müdahale ettik; ancak bu da 30 saatte söndürülebildi. Burada bin hektar alan zarar gördü. Yangın, rüzgar olunca o kadar hızlı gidiyor ki 2 saatte 10 kilometrelik mesafe kat ediyor. Yangınların yüzde 87’si insan kaynaklı, insanlar tarafından çıkarılıyor. Menderes’te yeniden ağaçlandırma çalışmaları başladı. Tahkikat devam ediyor. Bir kasıt var mı, yok mu; o araştırılıyor” dedi. (DHA)