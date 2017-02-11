Bakan Yılmaz ‘İkili eğitime son vereceğiz’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde daha iyi eğitim verebilmek için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. İkili eğitime son vereceğiz" dedi.

Kütahya AKP Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, “Ama hala yapmamız gerekenlerin olduğunu da biliyoruz. Eksikliklerin farkındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikliklerimizi de gidereceğiz. Ve her zaman kaliteli bir eğitim vermek bizlerin değişmez hedefi olacaktır. Önümüzdeki dönemde daha iyi eğitim verebilmek için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. İkili eğitime son vereceğiz. Türkiye’de 77 bin derslik okul ihtiyacımız var ve bunları yaparaktan ikili eğitimi de ortadan kaldıracağız. Niye yapıyoruz, kaliteli eğitim için yapıyoruz. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin başarısı araştırmalarla sabittir, diğer çocuklardan daha başarılı. Daha başarılı olabilmek için ikili eğitimi ortadan kaldırmak daha başarı için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmemiz lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’nin daha istikrarlı olacağını söyleyen İsmet Yılmaz, “Bu sistemde istikrar gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmazısn. Seçim sandığı kurulduğu, netice alındığının ertesi gün, bu ülkeyi kimin yöneteceğini bileceksiniz ve ne kadar sürede kalacak 5 yıl kalacak. Bununla birlikte istikrar gelecek mi, evet gelecek. En büyük kazanımımız nedir, istikrar. Hiç kimsenin itirazı var mı, yok. İkincisi, bu sistem kesinlikle uzlaşmayı getirecektir. Niçin uzlaşmayı getirecektir Parti olarak seçime girersin yüzde 30, yüzde 40 oy alırsınız. Hükümeti kurabilir misiniz, kuramaz mısınız Kiminle kuracaksınız, ancak yüzde 50 oy aldığınızda. İşte o zaman alabilmek için de mutlaka başka partilerle uzlaşma aramak zorundasınız. Ak Parti yüzde 49,5 oy aldık. Ama yetmez. Ne yapmak lazım Ya Milliyetçi Hareket Partisi’nin değerlerine yakın bir duruş göstermemiz lazım, ya da Cumhuriyet Halk Partisi’nin. İşte bu yüzde 50’den fazla oy gerekliliği toplumda uzlaşmayı getirecektir” diye konuştu.

DHA