Bakan Yılmaz’dan mini ‘referandum mitingi’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim bölgesi Sivas'ta referandum çalışması yaptı. Bakan Yılmaz'ın Hafikli ilçesindeki 'mini mitinginin' sönük geçtiği gözlendi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas’ta yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Hafik ilçesine gelerek ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına değinen Yılmaz, bu ülkenin koalisyonlardan, hükümet pazarlıklarından çok çektiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Erbakan’ın, Alparslan Türkeş’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Turgut Özal’ın, Demirel’in hayali olduğunu ve onların bu hayalini MHP’nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Yılmaz’ı yaklaşık 50 kişinin dinlediği gözlendi.

MHP VE CHP’Yİ ZİYARET ETTİ

Yılmaz, daha sonra MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ‘hayır’ yolunda kimlerin olduğunun vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyledi. Ardından CHP İlçe Başkanlığı’na geçerek partililere cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun olduğunu ve niçin ‘evet’ verilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, daha sonra esnaflarla selamlaştı ve ilçede kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.

‘YENİ SİSTEMİN EĞİTİME OLUMLU KATKISI OLACAK’

Bakan Yılmaz, bir basın mensubunun yeni hükümet sisteminin eğitime nasıl katkı sunacağını sorması üzerine ise şunları söyledi: ‘Eğitimde değişmez hedefimiz eğitimde kaliteyi artırmaktır. Eğitimde kaliteyi artırmak için merkezi hükümetten eğime çok büyük bir pay ayırmak lazım. 2002’de merkezi hükümette eğitime yüzde 10 oranında bir pay ayrılırken, şimdi yüzde 20 oranında pay ayırmaktayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde milli eğitime ne katkısı olacaktır Eğer kaynakları israf etmezsek, milli geliri artırırsak, artan milli gelirden ayrılan bu daha yüksek oranda payla eğitime daha çok kaynak ayıracağız. Eğitime daha çok kaynak ayırmak demek, öğretmenin maaşını artırmak demek. Daha kaliteli okullar yapmak demek, dersliklerde daha az sayıdaki öğrenciyle eğitimi yürütmek demek. Meslek liselerini yaygınlaştırmak demek, atölyelerini tam olarak tamamlamak demek, stajlarını en kaliteli yerlerde yapmalarını sağlamak demek, üniversitelerdeki eğitimi artırmak demek. Üniversitelerin ihtisaslaştırılmasını sağlamak demek, dışardan bunları bir kalite denetimine tutmak gerek demek. Yine yüksek bir planlama yaparaktan ülkenin hangi alanda ihtiyacı varsa o alandaki okulların bölümlerinin açılması, hangi alanda ihtiyaç yoksa o alandaki bölümlerin kontenjanlarını da azaltarak hakkıyla bir planlama yapmak demek. Kaynağınızı artırırsanız, planlamanızı çok iyi yaparsınız, bunu da eğitime olumlu katkısı olacaktır. Milli geliri artırarak 21’nci yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olur.’ Bakan Yılmaz daha sonra İmranlı ilçesine geçti.(DHA)