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Bakan Yılmaz’ın konvoyunda zincirleme kaza!

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
18:373 Mart 2017
Gündem
Bakan Yılmaz’ın konvoyunda zincirleme kaza!
Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Hilvan Karayolu’nun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’ya uçakla gelecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i karşılamak için GAP Havalimanı’na giden ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu konvoydakilerin araçlardan biri, dolu yağışı nedeniyle ani fren yapınca zincirleme kaza oldu.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin aracının da bulunduğu toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Acil serviste teraviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: 19:0003.03.2017
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