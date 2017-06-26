Bakan’dan ‘Flamingo otoyolu’ haberlerine yazılı açıklama

Flamingoları ile ünlü İzmir Kuş Cenneti'nin yaşatılması amacıyla 2008 yılından bu yana yürütülen protokolün yenilenmemesi ve bölgeye 12 kilometre yakınlıkta bulunan otoyol projesi çevrecilerin tepkisine neden olmuştu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu konuyla ilgiyi bir açıklama yaparak " Bu iddia da kuş cenneti protokolünün feshi ile alakalı diğer iddialar gibi asılsızdır" dedi.

İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında 9 yıldır süren İzmir Kuş Cenneti protokolünün bitmesi ve yenilenmemesi doğa severlerin tepkisine neden olmuştu. Ardından bölgede 12 kilometre yakınlarında başlatılan otoyol projesi ise tepkilerin sertleşmesine neden olmuştu. Flamingoları ile ünlü kuş cennetinin otoyola kurban edileceği haberlerinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu’ndan bir açıklama geldi.

2008 yılından bu yana Gediz deltasında yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdiği ve nesli azalmakta olan 20 bin flamingonun bölgeye akın ettiği biliniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün kamuoyunda yer alan `Flamingo otoyolu´ haberleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şöyle dedi:

“Bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin kuş cennetinde yaşayan flamingolara zarar verebileceği yönünde gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Gediz Deltasında bulunan bu alan, dünyanın en büyük flamingo adalarından birisidir. Nesli azalmakta olan bir tür Bakanlığımızın üstün gayretleri neticesinde kendisine yaşam alanı bulmuş, yok olmaktan kurtulmuştur. Bakanlığımızın gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdiği bu alanın heba edilmesine seyirci kalması mümkün değildir.”

“FLAMINGOLARIN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

İzmir Körfez Geçişi Projesi´nin flamingo adasına yaklaşık 12 kilometre mesafede olduğu belirtilen açıklamada iddiların asılsız olduğuna şu ifadelerle dikkat çekildi:

“İzmir Körfez Geçişi Projesi, Gediz Deltası Ramsar Alanı sınırına 1.5 kilometre mesafede, haberde adı geçen flamingo adasına ise yaklaşık 12 kilometre mesafededir. Projenin meşakkatli bir sürecin sonunda hayata döndürülen flamingoları etkilemesi söz konusu değildir. Bu iddia da kuş cenneti protokolünün feshi ile alakalı gündeme gelen diğer iddialar gibi asılsızdır.” DHA