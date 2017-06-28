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Bakan’dan sosyal medyayı sallayan sözler

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

20:3028 Haziran 2017
Gündem
Bakan’dan sosyal medyayı sallayan sözler
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Erzincan’daki bir açılış töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, “Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz ‘gönülleri birleştirelim’ diye. Biz yollar yapıyoruz ‘millet yürüsün’ diye. ‘Kemaliyeli yürüsün’ diye. ‘Erzincanlı yürüsün’ diye, ‘Malatyalı yürüsün’ diye. Yol yapıyoruz, ‘teröristler yürüsün’ diye değil. ‘Teröristleri kurtarmak için yürüyelim’ değil, ‘milleti kurtaralım’ diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah” sözleri sosyal medyayı salladı.

İsim vermeden eleştirdiği bu sözler, sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a yaptığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne gönderme olarak yorumlandı.

Bakan’ın o sözlerine sosyal medya kullanıcıları böyle tepki gösterdi;

Son güncelleme: 21:1428.06.2017
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