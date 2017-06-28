Bakan’dan sosyal medyayı sallayan sözler

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" sözlerine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Erzincan’daki bir açılış töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, “Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz ‘gönülleri birleştirelim’ diye. Biz yollar yapıyoruz ‘millet yürüsün’ diye. ‘Kemaliyeli yürüsün’ diye. ‘Erzincanlı yürüsün’ diye, ‘Malatyalı yürüsün’ diye. Yol yapıyoruz, ‘teröristler yürüsün’ diye değil. ‘Teröristleri kurtarmak için yürüyelim’ değil, ‘milleti kurtaralım’ diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah” sözleri sosyal medyayı salladı.

İsim vermeden eleştirdiği bu sözler, sosyal medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a yaptığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne gönderme olarak yorumlandı.

Bakan’ın o sözlerine sosyal medya kullanıcıları böyle tepki gösterdi;

"Yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz" demiş utanmadan.

Kim bu Bülent Tüfenkçi?

Sivas katliamını yapan cihatçı teröristlerin avukatı! — Erdal Aksünger (@EAksunger) 28 Haziran 2017

Iktidar partisi tape kadrosu kendilerinden olmayanlara terörist yaftası yapıştırıyor terör kelime anlamı korkutmak kacirtmak demektir. — Hakan (@hakanrakici) 28 Haziran 2017

Yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz demiş aferrin.

Teröristlerin verdiği vergilerle yol yapan hükümeti kınıyorum — s.s.rv.t (@sservet79) 28 Haziran 2017

Ülkede gümrük bakanı yolları teröristler yürüsün diye yapmıyoruz demiş… akıl tutulması… işini yapamadığı için atara kalkmış. — Yusuf GENCAY (@yusufgencay) 28 Haziran 2017

Bir terörist hayvan gübresi döküyor, başka bir terörist mermi bırakıyor, daha önce silahla poz verip tehdit eden terörist vardı… — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) 28 Haziran 2017

Bakanın!.biri demiş ki,biz yolları teröristler yürüsün diye yapmadık!Bakan!yolları babasının parasıyla yapıp,herkesi de terörist ilan etmiş! — Elpis_hemera (@sadeceinsanol) 28 Haziran 2017

Demek ki neymiş bu ülkede kimseye sataşmadan herhangi bir kırıcı söz söylemeden bile yürüyüşe katılarak yine terörist olabiliyorsun — TOPRAK (@berktoprak34) 28 Haziran 2017

Kelimeleri kullana kullana içini boşaltıp sıradan söylemler haline getirdiler. Şimdi de adalet için yürüyenler terörist ilan edildi. — Esat (@nicktenkaybeden) 28 Haziran 2017