Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions ile görüştü

dalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli temaslar için gittiği ABD'de Adalet Bakanı Jeff Sessions ile görüştü.

ABaşkent Washington’da Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16-17 Mayıs’ta ABD’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yapılan Bozdağ-Sessions görüşmesinde ana gündem maddesi FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iade edilmesi oldu. Bozdağ, görüşmede ABD’li mevkidaşından Gülen’in geçici olarak tutuklanmasını ve iadesine ilişkin gönderilen dosyaların en kısa sürede mahkemeye ulaştırılmasını istedi.

Görüşmede, 13 aydır ABD’de tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab’ın gündeme gelmediği belirtildi. DHA