Bakanın üç dil bilen oğlu iş bulamadı, bakkal oldu!

Doğru Yol Partisi’nin kurucuları arasında olan ve Tansu Çiller hükümetlerinde Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar’ın üniversite mezunu üç dil bilen oğlu Mehmet Menderes Üçpınarlar, Ankara’nın Konutkent semtinde bakkal dükkanı açtı.

31 yaşındaki Mehmet Menderes Üçpınarlar, 2012'de Bulgaristan'daki Paisi Hilendarski Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Türkiye'ye dönünce iş bulamayınca sosyete pazarlarında giyim eşyası sattı.

“ALINTERİ İLKESİYLEYETİŞTİK”

İngilizce, Rusça ve Bulgarca bilen, kamu kurumlarına başvuran ancak işe giremeyen Üçpınarlar, bir site içinde 45 metrekarelik dükkan kiralayarak, arkadaşıyla ortak bakkallığa başladı. Mehmet Üçpınarlar, bakkal dükkanında SÖZCÜ'ye konuştu. Babasının iş konusunda bir girişimde bulunmadığını söyleyen Üçpınarlar, “Babam bizi alınteri ilkesiyle yetiştirdi. Onun terbiyesinde siyaseti başka işler için bir araç olarak kullanmak yok. Şimdi bakan çocuklarına bakıyorum, gemicikleri olanlar, muazzam işler yapanlar var. Biz babamızın mevkisini kullanmadık” dedi. Uzun süre iş aradığını ancak bulamadığını belirten Üçpınarlar, sözlerine şöyle devam etti:

“KENDİ YAĞIMDA KAVRULDUM”

“Hep kendi yağımda kavruldum. Şimdi küçük bakkalımda mutluyum. Babam da bazen dükkana geliyor, kasada oturuyor. Raf düzenini birlikte yaptık. Çanakkale'ye gidince peynir getiriyor, ben de satıyorum. Bugüne kadar bakan oğlu olduğumu kimseye söylemedim. Bu işi severek yapıyorum.”

‘Hayırlı bir iş yapıyor'

Oğlunu bakkal dükkanında ziyaret eden baba Hamdi Üçpınarlar da şunları söyledi: “Oğlum hayırlı bir iş yapıyor. Ben 37 yıl aktif siyaset yaptım. Bizim dönemimizde partiler bir okuldu. Ülkeye millete hizmet anlayışı vardı, şimdi durum farklı… Ben çocuklarım için kimseye iş ricasında bulunmadım. Benim çocuklarım lojmanlarda oturmadı, arkadaşları bakkal ve kapıcı çocuklarıydı. Atatürk döneminde milletvekilleri Bayındırlık bakanına gidiyor. ‘Anadolu'dan geldik kalacak yerimiz yok. Bize ev yapın' diyorlar. Bakan ise ‘Bu millet bizi ev sahibi olalım diye değil millete ev, yol, su götürelim diye seçti' diyor. Biz bu ilkelerle yetiştik.”

HEM SATIŞ YAPIYOR HEM DE EVLERE SİPARİŞ GÖTÜRÜYOR

Ankara Konutkent'te bakkalı olan Mehmet Menderes Üçpınarlar, hem satış yapıyor, hem de telefonla sipariş alıp evlere teslim ediyor. Üçpınarlar, “Sabah 05.00'te kalkıyorum, evlere gazete, süt ve ekmek dağıtıyorum. İlk zamanlar bahşiş veriyorlardı ama sonra kılık kıyafetimi düzgün görünce vermemeye başladılar” dedi.