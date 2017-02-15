Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakanlık köpeklerden korunmanın yollarını anlattı

Bu broşürler köpeklerin etrafında nasıl güvenli olacağınızı anlatıyor. Çigziroman şeklinde de anlatılan bu tavsiyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde yer alıyor. 
Ali Ekber ERTÜRK
11:5315 Şubat 2017
Gündem
Bakanlık köpeklerden korunmanın yollarını anlattı
Bu broşürler köpeklerin etrafında nasıl güvenli olacağınızı anlatıyor. Çigziroman şeklinde de anlatılan bu tavsiyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde yer alıyor. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ”Köpeklerden korunma yolları” broşürleri bastırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde, köpek görüldüğünde yapılması gerekenler sıralandı. İşte, tavsiyelerden bazıları:

Sahipsiz köpeklere yaklaşmayın
Uyuyan ve yemek yiyen köpekleri rahatsız etmemeye özen gösterin
Köpeklerin önce elinizi koklamasına izin verin, daha sonra nazikçe sevin
Köpeklere sevgi ile yaklaşırsanız, siz de onlardan sevgi görürsünüz
Köpekleri sahibinden izin aldıktan sonra sevin
Köpeklerin etrafında sakin ve sessizce dolaşın
Bir köpek yaklaşırsa, hareket etmeyin, koşmayın. Karşıya bakın ve kollarınız çapraz biçimde bağlayın.
Eğer bir köpek üzerinize atlarsa kollarınızı çapraz biçimde havaya kaldırın
Sahibinden izin almadan köpeğe yaklaşmayın
Yanınızda her zaman bir yetişkin olması gerektiğini unutmayın
Eğer köpek sizi yere düşürüşe, cenin pozisyonunda kıvrılıp kendiniz koruyun

kopek-1
Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar