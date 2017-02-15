Bakanlık köpeklerden korunmanın yollarını anlattı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ”Köpeklerden korunma yolları” broşürleri bastırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde, köpek görüldüğünde yapılması gerekenler sıralandı. İşte, tavsiyelerden bazıları:
Sahipsiz köpeklere yaklaşmayın
Uyuyan ve yemek yiyen köpekleri rahatsız etmemeye özen gösterin
Köpeklerin önce elinizi koklamasına izin verin, daha sonra nazikçe sevin
Köpeklere sevgi ile yaklaşırsanız, siz de onlardan sevgi görürsünüz
Köpekleri sahibinden izin aldıktan sonra sevin
Köpeklerin etrafında sakin ve sessizce dolaşın
Bir köpek yaklaşırsa, hareket etmeyin, koşmayın. Karşıya bakın ve kollarınız çapraz biçimde bağlayın.
Eğer bir köpek üzerinize atlarsa kollarınızı çapraz biçimde havaya kaldırın
Sahibinden izin almadan köpeğe yaklaşmayın
Yanınızda her zaman bir yetişkin olması gerektiğini unutmayın
Eğer köpek sizi yere düşürüşe, cenin pozisyonunda kıvrılıp kendiniz koruyun