Bakanlık köpeklerden korunmanın yollarını anlattı

Bu broşürler köpeklerin etrafında nasıl güvenli olacağınızı anlatıyor. Çigziroman şeklinde de anlatılan bu tavsiyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde yer alıyor.

Bu broşürler köpeklerin etrafında nasıl güvenli olacağınızı anlatıyor. Çigziroman şeklinde de anlatılan bu tavsiyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde yer alıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ”Köpeklerden korunma yolları” broşürleri bastırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürlerde, köpek görüldüğünde yapılması gerekenler sıralandı. İşte, tavsiyelerden bazıları:

Sahipsiz köpeklere yaklaşmayın

Uyuyan ve yemek yiyen köpekleri rahatsız etmemeye özen gösterin

Köpeklerin önce elinizi koklamasına izin verin, daha sonra nazikçe sevin

Köpeklere sevgi ile yaklaşırsanız, siz de onlardan sevgi görürsünüz

Köpekleri sahibinden izin aldıktan sonra sevin

Köpeklerin etrafında sakin ve sessizce dolaşın

Bir köpek yaklaşırsa, hareket etmeyin, koşmayın. Karşıya bakın ve kollarınız çapraz biçimde bağlayın.

Eğer bir köpek üzerinize atlarsa kollarınızı çapraz biçimde havaya kaldırın

Sahibinden izin almadan köpeğe yaklaşmayın

Yanınızda her zaman bir yetişkin olması gerektiğini unutmayın

Eğer köpek sizi yere düşürüşe, cenin pozisyonunda kıvrılıp kendiniz koruyun