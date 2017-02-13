Bakanlık temyiz etti, tayt davasında ceza arttı

Erzurum'da, 3 yıllık eşi D.K.'yı başka bir erkekle aynı otomobilde gördüğü için bıçakla ağır yaralayan T.K.'ya, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davayı temyiz etmesi ile Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan T.K. bu kez 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da, 3 yıllık eşi D.K.'yı başka bir erkekle aynı otomobilde gördüğü için bıçakla ağır yaralayan T.K.'ya, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davayı temyiz etmesi ile Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan T.K. bu kez 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Ocak 2014 günü Terminal Mahallesi Kombine Caddesi’nde meydana geldi. 35 yaşındaki T.K., boşanma davası süren 3 yıllık eşi 34 yaşındaki D.K.’yı bir akaryakıt istasyonunda A.P.’ye ait otomobilin içinde gördü. Boşanma davası nedeniyle aralarında sorun bulunan T.K., eşinin olduğu otomobile bindi ve hareket ettikten sonra sürücü A.P.’den araçtan inmesini istedi. Ön koltukta oturan T.K. arka koltukta oturan D.K.’nın yanına geçti ve konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otomobilden çıkmak isteyen D.K.’yı eşi saçından tutarak içeriye çekti ve sırtından bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dışarıda bekleyen A.P. polis ile D.K.’nın kardeşlerini arayarak yardım istedi. D.K. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan T.K., 24 Ocak 2014 günü tutuklanarak E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

‘TAYT GİYMİŞ, ARKA TARAFTA YAYILMIŞ OTURUYORDU’

T.K. hakkında Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Mahkemedeki ifadesinde eşi D.K. ile 2010 yılında tanıştıklarını, aile yaşantıları birbirine ters olmasına rağmen aşık olduğunu ve 2011 yılında evlendiklerini belirten T.K. savunmasında şunları söyledi:

“Evlenmeden önce eşimden kapanmasını istedim o da kabul etti. Çalışmasını istemiyordum, ancak evlendikten sonra beni ikna etti ve çalışmaya başladı. Makyaj yapıp, açık saçık giyiniyordu. Olay günü A.P.’nin otomobilinde görünce boşanana kadar böyle şeyler yapmamasını söylemek istedim. Tayt giymiş, arka tarafta yayılmış oturuyordu. Giyimine kuşamına dikkat etmesini istedim. Bana ‘Şerefsiz, sen adam mısın, eşyanın peşine düşmüşsün’ dedi. Korkutma amaçlı ‘benden boşansın’ diye canını acıtmak istedim.”

‘AÇIK GİYİNİP GEZMİYORDUM’

Eşinin güvenini sarsacak bir şey yapmadığını savunan D.K. ise A.P.’nin 14 yıllık arkadaşı olduğunu, otomobile kız kardeşini ders çalıştırmak için bindiklerini anlattı. Kız kardeşini yanlarında bulunan erkek kardeşi amaya gidince A.P. ile otomobilde yalnız kaldığını ifade eden D.K. şöyle konuştu:

“T.K. ile bir yıllık arkadaşlıktan sonra evlendik. Kendisinin bahsettiği gibi açık giyinip, gezmiyordum. Güvenini sarsacak hiçbir şey yapmadım. Otomobile binince ‘Neden beni terk ettin, neden benden boşandın’ diyerek bıçakladı. ‘Seni öldüreceğimi söylemiştim, senden sonra sıra ailene gelecek’ dedi. Şikayetçiyim en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

YARI YARIYA TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Temmuz 2014 günü görülen karar duruşmasında T.K. önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İki kadın üyenin olduğu mahkemeye heyeti, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alarak T.K.’ya 15 yıl hapis cezası verdi. T.K.’ya ‘tahrik indirimi’ uygulayan mahkeme heyeti yarı oradan indirim yaparak cezayı 7.5 yıla düşürdü. Heyet, 1/6 oranında da ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak T.K.’yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

‘TAYTLA RAHAT BİR ŞEKİLDE OTURMASI TAHRİK OLUŞTURDU’

Hazırlanan gerekçeli kararda, ‘D.K.’nın evlilik öncesi mazbut giyineceğine dair sanıkla anlaştığı halde açık giyindiği, olay günü de camları film kaplı A.P.’nin aracında arka koltukta hafif yana yatmış vaziyette, üstünde tayt bulunduğu halde rahat bir şekilde görülmesinin tartışmaya neden olduğu’ belirtildi. Gerekçeli kararda, ‘bu durumun sanık için tahrik oluşturduğundan cezada makul ve adil düzeyde indirim yapıldığı’ kaydedildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Mahkemenin sonuçlandığı dava ile ilgili DHA’nın yaptığı haberin gazete ve televizyonlarda yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil olmak için başvurdu. Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi 27 Ocak 2016 günü verdiği kararında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davaya katılması için dosyayı mahkeme gönderdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdahil olmasının ardından karar temyiz edildi. Aynı daire, bakanlık avukatının temyiz itirazını yerinde görerek 9 Kasım 2016 günü kararı bozdu.

YENİDEN YARGILAMADA CEZA 10 YILA ÇIKTI

Bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görüldü. Mahkeme heyeti, T.K.’yı önce ağırlaştırılmış ömür boyu, ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıl hapse çarptırdı. Mağdurun ‘tayt giyip otomobilde hafif yan yatması’ nedeniyle 1/4 oranında ‘tahrik indirimi’ uygulayarak bunu 12 yılı indiren mahkeme, sanığa ‘iyi hal’ indirimi de uygulayarak 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme hükümle birlikte T.K.’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA