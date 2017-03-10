Bakanlıktan BM raporuna yalanlama!

Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin’in 10 Mart 2017 tarihinde yayımladığı Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarını konu alan raporunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in, 10 Mart 2017 tarihinde, ağırlıklı olarak ülkemizin güneydoğusundaki terörle mücadele operasyonlarını konu alan yanlı, yanlış bilgilere dayanan, profesyonellikten uzak bir rapor yayımladığı görülmüştür. Türkiye, gerek 15 Temmuz terörist darbe girişimi sonrasında hayata geçirilen önlemler, gerek başlı başına ağır bir insan hakları ihlali olan terörizmle mücadele kapsamında alınan tedbirler konusunda şeffaflık içinde hareket etmekte, tüm uluslararası ortaklarıyla kesintisiz bilgi paylaşımını ve diyaloğunu sürdürmektedir” denildi.

Söz konusu raporun kötü niyetli çevrelerin iddialarına dayandırılmak suretiyle yayınlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bu anlayış içerisinde, İHYK ofisi ve ilgili BM mekanizmalarıyla yürüttüğümüz yapıcı işbirliğine karşın, bu sözde rapor kötü niyetli çevrelerin iddialarına dayandırılmak suretiyle yayınlanmıştır. Raporda yer verilen terör örgütünün propagandasıyla birebir örtüşen asılsız iddialar tarafımızdan kabul edilmemektedir. Söz konusu raporun, ilgili diğer BM mekanizmalarıyla dahi yeterli eşgüdüm sağlanmadan hazırlanması ve ülkemiz tarafından daha önce İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine ve diğer insan hakları mekanizmalarına iletilen kapsamlı bilgileri göz ardı etmesi ise bir metodoloji yanlışlığı olduğu kadar, BM Yüksek Temsilcilerinin çalışmalarında titizlikle gözetmesi gereken tarafsızlık ve nesnellik kriterlerinin de açık bir ihlalidir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin, Sivil toplum kuruluşlarına ait çalışma metotlarıyla bir rapor istihsal etmesi, ilgili devletle ve BM'nin diğer birimleriyle gerekli eşgüdümü sağlamaması kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede hazırlanmış bu raporun tarafımızdan reddedildiği İHYK ofisine resmi olarak iletilmiştir.”

Açıklamada, Türkiye'nin tamamı insan hakları mekanizmalarının ziyaretlerine açık olduğu dile getirilerek, “İHYK Zeyd’e, arzu ettiği takdirde güneydoğudaki illerimiz dahil olmak üzere ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde Mart 2016 tarihinden bu yana müteaddit kereler davet iletilmiştir. İHYK Zeyd davetimize icabet ederek ülkemize gelmiş olsaydı, rapordaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bizzat gözlemleme imkanı bulabilecekti. Esasen ülkemizin tamamı insan hakları mekanizmalarının ziyaretlerine açıktır. Diğerlerinin yanı sıra, Kasım 2015'ten bu yana Türkiye’ye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT dahil olmak üzere bu alanda çalışan uluslararası mekanizmalar tarafından, yerleşik usul ve uygulamalara uygun olacak şekilde, söz konusu bölgeyi de kapsayan gözlemlerde bulunulmak üzere en az altı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Türkiye, birçok terör örgütünün tehdit ve saldırılarıyla karşı karşıya bulunulan mevcut dönemde, insan haklarının korunması ve mevcut standartların daha ileriye taşınması konusundaki politikalarını, bu gibi iyi niyetten uzak çalışmalara rağmen, her zamanki kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleri kaydedildi. İHA