Bakanlık’ta ‘Pokemon Go’ soruşturması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, gelen şikayet üzerine Pokemon Go oyununu inceledi ve ailelere uyarıda bulundu.

Hürriyet Gazetesi’nden Umut Erdem’in haberine göre, İstanbul'dan TBMM Dilekçe Komisyonu'na yazan Ş.Ç., Pokemon Go oyununu şikayet etti. Oyunun çocukları komşu ev ve civar sokaklarda sanal pokemon aramaya ve avlamaya sevk ettiğini belirten Ş.Ç. dilekçesinde şunları kaydetti: “Çevredeki sanal avlar bitince de daha uzaklara gitmelerini ve aramalarını öneriyor. Çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atabileceği gibi kötü niyetli kişilerce de istismar edilebilir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edeceğinden yasaklamasını talep ediyorum.”

Ş.Ç.'nin dilekçesini işleme alan Komisyon, konuyu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sordu. Ebeveynleri dijital oyunların tehlikeleri hakkında bilgilendiren Bakanlık şunları kaydetti: “Şikayet edilen oyun hakkında çok sayıda görüş bulunmakla beraber, özellikle söz konusu oyuna has detaylı bir çalışma veya resmi bilirkişi raporuna ulaşılamamıştır. Mevcut görüşlerin önemli bir kısmının, bağımlılık yapma riski ile kişisel bilgilerin güvenlik açığı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.”

‘AİLELERE GÖREV DÜŞÜYOR'

“Çocukların medya ve internet ortamındaki oyun ve programlardan örselenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma gurubu oluşturulmuştur. Söz konusu Çalışma Gurubu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ‘Pokemon Go' oyununda çocuğun çeşitli riskler ile karşı karşıya kalabileceği değerlendirilmiştir. Ancak oyunların yasaklanması ile muhtemel risklerin bertaraf edilmesinin mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere teknolojinin hızlı gelişmesi ve piyasaya sürümün farklı yollarla artması ile birlikte bu ve benzeri oyunlara çocuklar tarafından erişim kolaylaşmaktadır. Bu nedenle ailelere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.”