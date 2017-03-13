Dışişleri’nden Blick Gazetesi’ne cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu İsviçre'de Blick Gazetesi tarafından Türkiye'deki Referanduma ilişkin yapılan yayına yönelik açıklamada bulundu.Müftüoğlu söz konusu yayına ilişkin,"16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek Anayasa değişikliği hal koylaması süreci bağlamında yanıltıcı ifadelere yer veren haberi güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu ithamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu İsviçre'de Blick Gazetesi tarafından Türkiye'deki Referanduma ilişkin yapılan yayına yönelik açıklamada bulundu.Müftüoğlu söz konusu yayına ilişkin,"16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek Anayasa değişikliği hal koylaması süreci bağlamında yanıltıcı ifadelere yer veren haberi güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu ithamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:” İsviçre’nin Blick Gazetesi’nin bugünkü nüshasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret dolu sözler içeren, diğer taraftan ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek Anayasa değişikliği halk oylaması süreci bağlamında yanıltıcı ifadelere yer veren haberi güçlü bir biçimde kınıyoruz. Bu ithamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değildir. Ülkemizde demokratik ve şeffaf bir süreç çerçevesinde gerçekleştirilecek referandum hakkında bu derece taraflı ve ön yargılı bir tutum benimsenmesinin, vatandaşlarımıza açıkça belirli bir yönde oy verme çağrısında bulunulmasının, ayrıca bir ülkenin halkının büyük desteğini alarak seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik hakaretamiz sıfatlar kullanılmasının basın özgürlüğüyle de, gazetecilikle de hiçbir alakası olamaz. Bir yandan ülkemizin iç siyasetindeki gelişmelerin ve tartışmaların üçüncü ülkelere taşınması yönünde eleştiriler dile getirilirken, aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik propaganda faaliyetine girişilmesinin iyi niyetli bir yaklaşım olmadığı açıktır. Bu iddiaları dile getiren çevrelerin Türkiye ve referandum süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, belli çevrelerin hasmane tutumunun etkisinde kaldıkları görülmektedir.”