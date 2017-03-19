Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda ‘hayır’ standlarına saldırı!

"HAYIR" propagandası için kurulan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu stanttakilerin üzerine "indirin bunları" diye bağırarak yürüyen bir kişiye yanındakiler engel olmaya çalıştı.

"HAYIR" propagandası için kurulan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu stanttakilerin üzerine "indirin bunları" diye bağırarak yürüyen bir kişiye yanındakiler engel olmaya çalıştı.

“HAYIR” BROŞÜRÜ TAŞIYAN KADINA VURDU

Yatıştırılmakta güçlük çekilen aynı kişi bu kez bir kadının üzerine yürüyüp broşür ve bildirileri taşıdığı eline vurdu.

DÖVİZLE VURDU! ORTALIK KARIŞTI

Bu sırada hayır standında görevli olduğu anlaşılan bir genç bu noktaya koşarak geldi ve yatıştırılamayan kişiye elindeki dövizle vurdu. Bu kez dövizli genç, olayların başlamasına neden olan kişinin de aralarında bulunduğu 6 – 7 kişinin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Olaya hayır standında bulanan diğer kişiler de müdahale etti.

“NİYE VURUYORSUNUZ?” “VURURUZ ABLA”

Bu sırada saldıran grupta olan bir gencin, ona “niye vuruyorsunuz” diye tepki gösteren kadını “vururuz abla” diye yanıtladığı görüldü. Taraflar ayrıldıktan sonra meydanda toplanan grup “faşizme karşı omuz omuza” diye slogan attı, aralarından biri de “meydanı boş mu zannettiniz” diye bağırdı.

“BİZ KİMSEYE SALDIRMIYORUZ SLOGANIMIZI ATIYORUZ, MÜZİĞİMİZİ ÇALIYORUZ”

Hayır standında görevli kadın, olayların başlamasına neden olan kişinin önlerinden 3 – 5 defa geçtiğini, geçişleri sırasında küfür de ettiğini iddia etti ve şöyle konuştu.

“Bunlar bize her yerde saldırıyor. Darp ediliyoruz. Bu ilk olay değil. Geçen gün de metro istasyonunun önünde saldırdılar. Sürekli bir şey halindeyiz , tedirginlik.. Zannediyorum bunlar kaybedeceklerini anladılar başka neden bulamıyorum. Pankartlara, bize saldırıyorlar, arkaya çekip dövmeye kalkıyorlar. Biz kimseye saldırmıyoruz sloganımızı atıyoruz, müziğimizi çalıyoruz, partimiz için çalışıyoruz. Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Onlar bize küfür ediyor, hakaret ediyor, darp etmeye çalışıyor. ”

MEYDANDA HEM “HAYIR” HEM “EVET” STANTLARI VAR

“HAYIR” ve “EVET” propagandası için yan yana stantların bulunduğu Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yaşananlar bir cep telefonunun kamerasına kaydedildi.

DHA