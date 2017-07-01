Bakırköy’deki ünlü AVM’de kuyumcu soygunu

İstanbul Bakırköy'de ünlü bir alışveriş merkezinin içerisindeki kuyumcuya giren yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdikten sonra içeriden bir miktar ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı.

Olay, Florya Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak’ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezine cip ile gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi, alışveriş merkezinde çalışan güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirerek girişte bulunan kuyumcu dükkanına yöneldi. Dükkanın kepengini levye yardımıyla kıran şüpheliler, içeriden bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)