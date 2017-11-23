Balbay’dan İzmir çığlığı: İstanbul’a yapılan ihanet İzmir’e taşınmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul'a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum' sözlerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay İzmir'in yüksek bir yerine çıkarak çektiği videoda İzmir'in dokusunu bozan binaları göstererek Çevre Bakanı'na çağrıda bulundu.

‘İzmir’e bu çok katlı yapılarla adeta hançer saplar gibi bir tehlike görmekteyiz’ diyen Balbay, ‘Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanı’na ‘İzmir’den sesleniyoruz. İstanbul ihanetinin İzmir’e taşınmasına izin vermeyin’ diye çağrıda bulundu.

ERDOĞAN: İSTANBUL’A İHANET ETTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında Şehir ve STK Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında İstanbul’a ihanet ettiklerini, kendisinin de bundan sorumlu olduğunu söylemiş, dokunaklı konuşmasında “Bizim evlerimiz genişlese de gönüllerimiz daralıyor. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor” diye konuşmuştu

Balbay’ın sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki İstanbul’a ihanet ettik. Bu ihanette benim de payım var. Şimdi bu ihanetin bir benzeri İzmir’e taşınmak üzere… İzmir doğal dokusuyla insanlarıyla tarihiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. Türkiye’nin Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri. Şimdi İzmir’e bu çok katlı yapılarla adeta hançer saplar gibi bir tehlike görmekteyiz. İzmir’e elbette sermaye gelsin. Elbette İzmir gelişsin, elbette İzmir çağın bütün gereklerinden payını alsın. Ama bu kentin dokusunu bozmadan olmalı. İstanbul’a yapılan ihanetin İzmir’e yapılmasına izin vermeyeceğiz. Buradan çevre ve şehircilik Bakanı’na İzmir’den sesleniyoruz. İstanbul ihanetinin İzmir’e taşınmasına izin vermeyin.