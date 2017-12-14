Balık fiyatlarına zam geldi! İşte zamlı fiyat tarifesi. Hangi mevsimde hangi balık yenir? Zamanına göre balık türleri

Sıcak havalar balık fiyatlarını da etkiledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve denizlerdeki balık popülasyonunun azalması fiyatları da etkiledi. Palamut, hamsi, çipura ve zargana 15 gün öncesine oranla 10-20 lira zamlandı. İşte yeni balık fiyatları ve Hangi mevsimde hangi balık yenir? sorusunun yanıtı...

Balık sezonunun açılmasıyla hem besleyici hem lezzetli bir besin olan balığa talep de arttı. Ancak zamlanan fiyatlar tüketicinin elini yakıyor. Balık türlerinin mevsime göre lezzet farklılığı göstermesi vatandaşın kafasında, hangi balık hangi mevsimde yenir sorusunu oluşturdu. Peki hangi ayda hangi balığı tüketilmeli? sorusuna yanıt ve zamlı balık fiyatları

Hem düşük gelirli, hem yüksek gelirli vatandaşların severek tükettiği bir besin olan balık, hangi türü hangi mevsimde yenir sorusunu da beraberinde getiriyor. Yağlanınca lezzeti artan balığın farklı türlerinin farklı dönemlerde yağlandığı da bir gerçek. En lezzetli balık hangi ayda yenir? İşte balık hakkında merak edilen soruların cevapları…

Ürün Birim En Düşük Fiyat (TL) En Yüksek Fiyat (TL) Çipura Kilogram 18 18 Hamsi (donmuş) Kap 110 130 İspendek Kilogram 10 30 İstavrit Kutu 140 160 İthal Uskumru Kilogram 5 6 Kefal Kasa 40 60 Kılıç Kilogram 30 40 Kofana Adet 50 70 Kolyoz Kutu 70 90 Levrek Kilogram 18 18 Lüfer Adet 40 40 Lüfer (Akdeniz) Kilogram 20 40 Lüfer (Çanakkale) Adet 25 25 Norveç Somonu (İthal) Kilogram 30 30 Palamut (4’lü) Çift 60 70 Palamut (5’li) Çift 40 50 Palamut (6’lı) Çift 40 40 Palamut (7’li) Çift 30 30 Palamut (8’li) Çift 25 25 Sardalye Kutu 40 60 Somon Kilogram 13 13 Torik Çift 300 500 Torik (Çanakkale) Çift 200 300 Uskumru Kutu 250 350 Vanoz Kasa 150 250 Zargana Kasa 60 80

Hangi mevsimde hangi balık yenir?

EKİM: Lüferin en lezzetli olduğu aylardan biridir, diğer balıklar açısından da bereketli bir aydır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek bolca çıkar ve lezzetlidir.

KASIM: Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Uskumru ve torik de tercih edilen balıklardandır.

ARALIK: Bol miktarda tekir getiren bir aydır. Uskumlu, palmut ve lüfer iyice yağlanarak daha da lezzetlenmiştir.

OCAK: Yağlanmanın devam etmesiyle palamut, lüfer ve uskumru en lezzetli halindedir. Hamsi de en lezzetli halini bulmuş durumdadır.

ŞUBAT: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

MART: Kalkan, levrek ve kefalin en lezzetli aylarından biridir. Lüfer, palamut ve uskumrunun lezzeti iyice düşer.

NİSAN: Kalkan sezonu nisanda da devam eder, mercan, kılıç, levrek ve kırlangıç balıkları boldur.

MAYIS: Barbunya, tekir, levrek ve iskorpit bu ayda bulunur.

HAZİRAN: Balık açısından bereketsiz bir aydır. Levrek, barbun, tekir gibi balıklar bulunur fakar azdır ve pahalıdır.

TEMMUZ: Sardalya mevsiminin başladığı aydır. İstavrit ve uskumru da tava için idealdir.

AĞUSTOS: Sardalya sezonunun en lezzetli dönemidir. Çingene palamutu ayın sonuna doğru çıkmaya başlar.

EYLÜL: Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Av sezonu başlar, palamut artmıştır ve lezzetlidir.