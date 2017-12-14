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Balık fiyatlarına zam geldi! İşte zamlı fiyat tarifesi. Hangi mevsimde hangi balık yenir? Zamanına göre balık türleri

Sıcak havalar balık fiyatlarını da etkiledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve denizlerdeki balık popülasyonunun azalması fiyatları da etkiledi. Palamut, hamsi, çipura ve zargana 15 gün öncesine oranla 10-20 lira zamlandı. İşte yeni balık fiyatları ve Hangi mevsimde hangi balık yenir? sorusunun yanıtı...

13:2714 Aralık 2017
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Balık fiyatlarına zam geldi! İşte zamlı fiyat tarifesi. Hangi mevsimde hangi balık yenir? Zamanına göre balık türleri
Sıcak havalar balık fiyatlarını da etkiledi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve denizlerdeki balık popülasyonunun azalması fiyatları da etkiledi. Palamut, hamsi, çipura ve zargana 15 gün öncesine oranla 10-20 lira zamlandı. İşte yeni balık fiyatları ve Hangi mevsimde hangi balık yenir? sorusunun yanıtı...

Balık sezonunun açılmasıyla hem besleyici hem lezzetli bir besin olan balığa talep de arttı. Ancak zamlanan fiyatlar tüketicinin elini yakıyor. Balık türlerinin mevsime göre lezzet farklılığı göstermesi vatandaşın kafasında, hangi balık hangi mevsimde yenir sorusunu oluşturdu. Peki hangi ayda hangi balığı tüketilmeli? sorusuna yanıt ve zamlı balık fiyatları

Hem düşük gelirli, hem yüksek gelirli vatandaşların severek tükettiği bir besin olan balık, hangi türü hangi mevsimde yenir sorusunu da beraberinde getiriyor. Yağlanınca lezzeti artan balığın farklı türlerinin farklı dönemlerde yağlandığı da bir gerçek. En lezzetli balık hangi ayda yenir? İşte balık hakkında merak edilen soruların cevapları…

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ÜrünBirimEn Düşük Fiyat (TL)En Yüksek Fiyat (TL)
ÇipuraKilogram1818
Hamsi (donmuş)Kap110130
İspendekKilogram1030
İstavritKutu140160
İthal UskumruKilogram56
KefalKasa4060
KılıçKilogram3040
KofanaAdet5070
KolyozKutu7090
LevrekKilogram1818
LüferAdet4040
Lüfer (Akdeniz)Kilogram2040
Lüfer (Çanakkale)Adet2525
Norveç Somonu (İthal)Kilogram3030
Palamut (4’lü)Çift6070
Palamut (5’li)Çift4050
Palamut (6’lı)Çift4040
Palamut (7’li)Çift3030
Palamut (8’li)Çift2525
SardalyeKutu4060
SomonKilogram1313
TorikÇift300500
Torik (Çanakkale)Çift200300
UskumruKutu250350
VanozKasa150250
ZarganaKasa6080

Hangi mevsimde hangi balık yenir?

EKİM: Lüferin en lezzetli olduğu aylardan biridir, diğer balıklar açısından da bereketli bir aydır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek bolca çıkar ve lezzetlidir.

KASIM: Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Uskumru ve torik de tercih edilen balıklardandır.

ARALIK: Bol miktarda tekir getiren bir aydır. Uskumlu, palmut ve lüfer iyice yağlanarak daha da lezzetlenmiştir.

OCAK: Yağlanmanın devam etmesiyle palamut, lüfer ve uskumru en lezzetli halindedir. Hamsi de en lezzetli halini bulmuş durumdadır.

ŞUBAT: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

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MART: Kalkan, levrek ve kefalin en lezzetli aylarından biridir. Lüfer, palamut ve uskumrunun lezzeti iyice düşer.

NİSAN: Kalkan sezonu nisanda da devam eder, mercan, kılıç, levrek ve kırlangıç balıkları boldur.

MAYIS: Barbunya, tekir, levrek ve iskorpit bu ayda bulunur.

HAZİRAN: Balık açısından bereketsiz bir aydır. Levrek, barbun, tekir gibi balıklar bulunur fakar azdır ve pahalıdır.

TEMMUZ: Sardalya mevsiminin başladığı aydır. İstavrit ve uskumru da tava için idealdir.

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AĞUSTOS: Sardalya sezonunun en lezzetli dönemidir. Çingene palamutu ayın sonuna doğru çıkmaya başlar.

EYLÜL: Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Av sezonu başlar, palamut artmıştır ve lezzetlidir.

 

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