Balıkesir 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumu için geri sayım başladı. Yüz binlerce vatandaş Balıkesir'de 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Balıkesir 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Balıkesir referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Anayasa referandumu için sayılı günler kaldı. Balıkesir'de yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Balıkesir'in 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Balıkesir'in referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

BALIKESİR 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Balıkesir 2010'da gerçekleşen referandumda “Hayır” demişti. Seçmen sayısının 858 bin 243 kişi olduğu 2010 referandumunda Balıkesir’de sandığa giden kişi sayısı 725 bin 447 kişi olmuş seçmen katılım yüzdesi ise %85,98’de kalmıştı. İşte Balıkesir 2010 referandum sonuçları:

HAYIR: 51.69

EVET : 48.30

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Balıkesir'de:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 49,36

Recep Tayyip Erdoğan: % 47,80

Selahattin Demirtaş : % 2,85

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Balıkesir'de; toplam Sandık Sayısı : 3.100, açılan Sandık Sayısı : 3.100, toplam seçmen sayısı : 910.091, kullanılan oy sayısı : 805.147, katılım Oranı : % 88,47 olmuştu.

AKP: %45,5

CHP: %34,6

MHP: %14,8

HDP: %2,3

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