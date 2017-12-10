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Balıkesir’de 8 ton kaçak midye ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizin içine çuvallarla saklanmış yaklaşık 8 ton, çift kabuklu kum midyesi (Akivades) ele geçirildi.

05:2510 Aralık 2017
Gündem
Balıkesir’de 8 ton kaçak midye ele geçirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denizin içine çuvallarla saklanmış yaklaşık 8 ton, çift kabuklu kum midyesi (Akivades) ele geçirildi.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası’nda, denizde, avlanması yasak olan kum midyesi saklandığı bilgisi üzerine hareke geçti.

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Dün gündüz saatlerine bölgeye gelen ekipler, 652 çuvalda yaklaşık 8 ton akivades ele geçirdi.

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Piyasa değeri 160 bin Euro olan midyeler, sahil güvenlik botuyla denize bırakıldı.

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Ekipler, midyeleri toplayanların bulunması için çalışma başlattı.

DHA

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