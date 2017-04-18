Balıkesir’de FETÖ şüphelisi 10 askere gözaltı

Balıkesir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY şüphelisi 10 subay ve astsubay yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Balıkesir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, FETÖ/PDY şüphelisi 10 subay ve astsubay yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Balıkesir merkez ile Bandırma, Gönen, Bigadiç, İvrindi, Dursunbey ve Edremit ilçeleri ile Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl ve Şırnak’ta bu sabah FETÖ/PDY’ye yönelik olarak polis tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, 10 subay ve astsubay yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün mahrem yapı imamlarına bağlı hava, kara ve jandarma komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 subay ve 12 astsubay olmak üzere toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonun yapıldığı, terör örgütleri ile kararlı mücadelenin süreceği belirtildi.

DHA