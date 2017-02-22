Balıkesirspor’dan tehlikeli satış!

Balıkesirspor, 1976 yılından beri gerginlik yaşadığı ilçesi Bandırmaspor'u 5-0 yenmesinin anısına o gün sahada kullanılan toplardan 5'inin satışa çıkarılacağını açıkladı. Spor kamuoyu 41 yıldır 'vialayet-ilçe takımı' arasında devam eden gerginliğin büyütülmesinden endişe ediyor.

Balıkesirspor, 1976 yılından beri gerginlik yaşadığı ilçesi Bandırmaspor'u 5-0 yenmesinin anısına o gün sahada kullanılan toplardan 5'inin satışa çıkarılacağını açıkladı. Spor kamuoyu 41 yıldır 'vialayet-ilçe takımı' arasında devam eden gerginliğin büyütülmesinden endişe ediyor.

TFF 1’inci Lig’deki Balıkesir derbisinde Bandırmaspor’u 5-0 mağlup eden Balıkesirspor, 1976’ta başlayan 41 yıllık rekabette en farklı galibiyeti alırken, kırmızı beyazlı yönetim, bu müsabakada kullanılan toplardan 5’ini satışa çıkardı.

Teknik Direktör Can Cangök ve futbolcular tarafından imzalanan toplardan birinin müzeye konulacağı, diğer dört topun satılacağı açıklandı. Toplardan birini derbide 2 gol atan kaptan Burak’ın satın aldığı, diğerlerinin bağış karşılığı isteklilere verileceği belirtildi. Bu arada kırmızı beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 5-0’lık galibiyetle ilgili esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İlginç paylaşımlardan bazıları şöyle: “Valilik’ten açıklama: Yoğun gol yağışından dolayı, Bandırma’da yaraları sarmak için 5 gün tatil ilan edildi… Bandırmaspor, ismini Bandırma5sp0r olarak değiştireceğini KAP’a bildirdi… Vilayet 5 İlçe: 0…”

BALIKESİR-BANDIRMA GERGİNLİĞİ

Balıkesir ile Bandırma arasında, spor ekseninde yaşanan kayda değer ilk gerginlik ve ilk kıvılcım, 2 Nisan 1967 tarihinde Atatürk Stadı'nda oynanan Bandırmaspor-Zonguldakspor maçında çıktı. Zonguldakspor'un sahaya, yeni kurulan Balıkesirpor'a başarılar dileyen bir pankartla çıkması ile birlikte, tribünde bulunan bir kısım Bandırmaspor taraftarı misafir takımı uzun süre yuhalamış ve Balıkesirspor aleyhinde olumsuz tezahüratlarda bulunmuşlardı.

Balıkesirspor ile Bandırmaspor yıllarca aynı gruplara verilmedi. Sadece hazırlık maçı için birkaç kez karşılaşan iki takım, tarihlerinde ilk kez 1976-77 sezonunda 2.Lig Kırmızı Grup'ta birlikte mücadele ettiler. Balıkesirspor ve Bandırmaspor daha sonraki yıllarda 2.Lig, 3.Lig ve amatör küme de muhtelif defalar aynı gruplarda yer alsa da, çoğunlukla aynı gruba konulmamaya özen gösterildi.