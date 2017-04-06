Balyoz bilirkişi kumpasında Hulusi Akar talebi

İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Balyoz Davası’nın sanıkları, bu davanın müştekileri Yasin Türker, İhsan Balabanlı, Mehmet Otuzbiroğlu ile birlikte 17 müşteki ve bazı müştekilerin Avukatı İlker Sezer katılırken, geçtiğimiz celse hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Ahmet Erdoğan duruşmaya katılmadı.
Müştekilerden Ali Yasin Türker, Balyoz yargılaması sırasında hem 1. Ordu Komutanlığı’ndan hem de Jandarma Komutanlığı’ndan bilirkişi talep edildiğini belirterek, Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlatılan bilirkişi raporunun lehlerine olan bilirkişi raporundan çok kısa süre sonra sanığa hazırlatılan davaya konu bilirkişi raporu nedeniyle tutuklandıklarını söyledi. Türker, “Sanığın bilirkişi olarak görevlendirmesini yapan dönemin 3. Kolordu Komutanı Hulusi Akar ve Kurmay Başkanı İsmail Serdar Savaş’ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.
Sanık Ahmet Erdoğan’ın 2014 yılında İngiltere’de görevlendirildiğini belirten müşteki Mustafa Çalış, “Sanık Ahmet Erdoğan 2014’te İngiltere’de görevlendirilmiştir. 3 yıllık bir görevlendirme yapılmıştır. 15 Temmuz derbe teşebbüssünden sonra sanık Türkiye’ye dönmemiş, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Onu yurt dışında görevlendiren Genelkurma Personel Başkanlığı görevlileri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmişler ve tutuklanmışlardır” dedi.
Sanık Erdoğan’ın raporu nedeniyle Balyoz Davası’ndan bir hafta içinde 80 kişinin tutuklandığını söyleyen müşteki İkrami Öztürk, “Ahmet Erdoğan’ın raporu soruşturma dosyasına bu şekilde etki göstermiştir. Bu dosyada özellikle Bülent Münger ile Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenmesi gerekmektedir. Hulusi Akar biz cezaevinde iken bizi ziyarete gelmiş, A-1 koğuşunda bilirkişi raporuna ilişkin gördüğü tepki üzerine aynen şu ifadeyi kullanmıştır. ‘Tutturmuşsunuzu bir binbaşıyı, yazana değil, yazdırana bakın’ demiştir. Yazdıranın kim olduğunu tanığa sorulmasını talep ediyorum” dedi.
Sanık Erdoğğan’ın Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile meslekten ihraç edildiğini söyleyen müşteki Abdullah Can Erenoğlu, “Biz TSK’dan talep ettiğimiz halde sanığın ihraç nedenini öğrenemedik. Bu konuda müzakere yazılmasını talep ediyorum” dedi. Müştekilerden Faruk Oktay Memioğlu da sanığın tüm malvarlığına el konulmasını istedi.
Sanığın mal varlığına el konulma talebini reddeden mahkeme, müştekilerin tanık dinlenmesine ilişkin taleplerinin yargılamanın ileriki aşamalarında değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, “Sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması yönünde talepte bulunulması ve gerekli onayın alınması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzakere yazılmasına” karar vererek duruşmayı erteledi.
DHA