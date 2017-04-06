Balyoz bilirkişi kumpasında Hulusi Akar talebi

Hazırladığı bilirkişi raporu ile Balyoz Davası'nın sanıklarının mahkumiyetine delil oluşturan ve o dönem Kurmay Binbaşı olan Ahmet Erdoğan'ın, "Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunması için Adalet Bakanlığı'na müzakere yazılmasına karar verdi. Balyoz Davası'nın sanıkları, bu davanın müştekileri, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenmesini istediler.

İstanbul Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, Balyoz Davası’nın sanıkları, bu davanın müştekileri Yasin Türker, İhsan Balabanlı, Mehmet Otuzbiroğlu ile birlikte 17 müşteki ve bazı müştekilerin Avukatı İlker Sezer katılırken, geçtiğimiz celse hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Ahmet Erdoğan duruşmaya katılmadı.

HULUSİ AKAR’IN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ TALEBİNDE BULUNULDU

Müştekilerden Ali Yasin Türker, Balyoz yargılaması sırasında hem 1. Ordu Komutanlığı’ndan hem de Jandarma Komutanlığı’ndan bilirkişi talep edildiğini belirterek, Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlatılan bilirkişi raporunun lehlerine olan bilirkişi raporundan çok kısa süre sonra sanığa hazırlatılan davaya konu bilirkişi raporu nedeniyle tutuklandıklarını söyledi. Türker, “Sanığın bilirkişi olarak görevlendirmesini yapan dönemin 3. Kolordu Komutanı Hulusi Akar ve Kurmay Başkanı İsmail Serdar Savaş’ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

Sanık Ahmet Erdoğan’ın 2014 yılında İngiltere’de görevlendirildiğini belirten müşteki Mustafa Çalış, “Sanık Ahmet Erdoğan 2014’te İngiltere’de görevlendirilmiştir. 3 yıllık bir görevlendirme yapılmıştır. 15 Temmuz derbe teşebbüssünden sonra sanık Türkiye’ye dönmemiş, hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Onu yurt dışında görevlendiren Genelkurma Personel Başkanlığı görevlileri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmişler ve tutuklanmışlardır” dedi.

RAPOR BİR HAFTADA 80 KİŞİ TUTUKLATTI

Sanık Erdoğan’ın raporu nedeniyle Balyoz Davası’ndan bir hafta içinde 80 kişinin tutuklandığını söyleyen müşteki İkrami Öztürk, “Ahmet Erdoğan’ın raporu soruşturma dosyasına bu şekilde etki göstermiştir. Bu dosyada özellikle Bülent Münger ile Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenmesi gerekmektedir. Hulusi Akar biz cezaevinde iken bizi ziyarete gelmiş, A-1 koğuşunda bilirkişi raporuna ilişkin gördüğü tepki üzerine aynen şu ifadeyi kullanmıştır. ‘Tutturmuşsunuzu bir binbaşıyı, yazana değil, yazdırana bakın’ demiştir. Yazdıranın kim olduğunu tanığa sorulmasını talep ediyorum” dedi.

Sanık Erdoğğan’ın Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile meslekten ihraç edildiğini söyleyen müşteki Abdullah Can Erenoğlu, “Biz TSK’dan talep ettiğimiz halde sanığın ihraç nedenini öğrenemedik. Bu konuda müzakere yazılmasını talep ediyorum” dedi. Müştekilerden Faruk Oktay Memioğlu da sanığın tüm malvarlığına el konulmasını istedi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEBİNDE BULUNULMASINI İSTEDİ

Sanığın mal varlığına el konulma talebini reddeden mahkeme, müştekilerin tanık dinlenmesine ilişkin taleplerinin yargılamanın ileriki aşamalarında değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, “Sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması yönünde talepte bulunulması ve gerekli onayın alınması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne müzakere yazılmasına” karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA