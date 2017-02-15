Son dakika: ‘Balyoz’da kumpas’ davasında flaş gelişme

"Balyoz davasında" kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin açılan davada mahkeme, Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Emekli Albay Nedim Ulusan'ın davaya katılma talebini kabul etti.

“Balyoz davasında kumpas” iddialarına ilişkin açılan davanın 3’üncü duruşması yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu başka bir davada savunma yapmak için Mersin’de olduğu için duruşmaya getirilemediği belirtilirken diğer sanıklar Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve Yasemin Çongar da daha önce savunmalarını yaptıkları için duruşmaya katılmadı. Balyoz davasında hapis yatan bazı emekli askerler ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

8 EMEKLİ GENERAL, 10 EMEKLİ ALBAY DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada emekli general ve amiraller Çetin Doğan, Bilgin Balanlı, Halil İbrahim Fırtına, Ahmet Yavuz, Ahmet Türkmen, Ayhan Taş, Nejat Bek, Erdem Caner Bener, Albaylar; Osman Fevzi Güneş, Yüksel Gamsız, Ali Cengiz Şirin, Erdal Akyazan, Recai Elmas, Erdoğan Koçoğlu, Hasan Nurgören, Nedim Ulusan, Ahmet Zeki Üçok ve Behçet Alper Güney suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşma savcısı da suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma taleplerinin kabul edilmesini talep etti. Baransu’nun da tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SANIK AVUKATLARI MÜDAHİLLİK TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Tutuksuz sanık Yıldıray Oğur’un avukatı Gülçin Avşar da, “Müdahale talebinde bulunanların tekzip talepleri olmalıydı. Bunun dışında bir mağduriyetleri yoktur. Bu kişilerin suçtan doğrudan zarar görme ihtimalleri olmadığından katılma taleplerinin reddedilmesini istiyoruz” dedi.

Sanıklar Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’ın avukatları da, “ilgili suçlamalardan mağduriyet oluştuğu kanaatinde değiliz. Müdahillerin mağduriyetini oluşturan hukuk sistemidir. Bununla ilgili yargılamalar devam etmektedir. Katılma taleplerinin reddini istiyoruz” dedi.

SADECE ÇETİN DOĞAN İLE NEDİM ULUSAN’IN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, Mehmet Baransu’nun mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Firari sanık Tuncay Opçin hakkındaki yakalama kararının da beklenmesine karar verdi. Davaya katılma talebinde bulunanlardan Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Emekli Albay Nedim Ulusan’ın suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle müdahillik taleplerini kabul ederken aralarında Emekli Orgeneraller Bilgin Balanlı, Halil İbrahim Fırtına’nın da bulunduğu 15 general ve albayın suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle müdahillik taleplerinin reddedilmesine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Faruk Söker tarafından hazırlanan 276 sayfalık iddianamede Taraf Gazetesi’nin eski çalışanları Gazeteciler Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur, Yasemin Çongar ve Tuncay Opçin “şüpheli” sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar, Genelkurmay Başkanlığı’na ait çok gizli ifade edilen “Egemen Harekat Planı” nı temin etmek ve yayınlamakla suçlanıyor.

BARANSU VE OPÇİN İÇİN 75; ÇONGAR, ALTIN VE OĞUR İÇİN 52’ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Sanıklara yüklenilen suçlamalar şöyle:

“Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma”, “Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “Terör örgütü propagandası yapmak.” Gazeteci Mehmet Baransu ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin’in ayrıca “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan da cezalandırılmaları isteniyor. Gazeteci Baransu ve Opçin’in 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi istenirken; Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Ahmet Altan’ın ise 20’şer yıldan 52 yıl 6’şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

SAVCILIĞA TESLİM ETMİŞTİ

Balyoz soruşturmasının başlatılmasına neden olan ve 365 askerin sanık olarak hakim karşısına çıktığı Balyoz Davası’nın delilleri arasında yer alan belgeler Mehmet Baransu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmişti. Bunlar içerisinde devletin güvenliği ve askeri yararları açısından Egemen Harekat Planı (1’inci Ordu Komutanlığı tarafından Yunanistan’a karşı Trakya bölgesinde düzenlenecek olan bir harekatta kullanılmak üzere hazırlanmış bir harekat planıdır) da bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı, “TSK’nın muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK’yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, aralarında Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 365 sanık 31 Mart 2015’te beraat etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’da beraat eden sanıkların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

DHA