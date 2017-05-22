Bana çamur atanlar benim kadar vergi ödeyip karşıma çıksın

Burak Akbay tek başına 9 milyon 426 bin lira kazanç beyan etti. Yüzde 50 muafiyeti olduğu için matrah 4 milyon 713 bin liraya indi. 1 milyon 641 bin lira vergi ödedi.

19 MAYIS'ta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız tarihi bir günde malum medya, gazetemize ve gazetemizin sahibi Burak Akbay'a, “FETÖ'cü çamuru” atmaya kalktı. Bu yayınlar, tirajlarını şişirip kamu ilanlarıyla beslenenlerin, yayıncılık alanında ticareti dürüstçe yapan gerçek vatansever gazetecilerle rekabet edemeyince, iftiraya sarıldıklarını da ispatladı. SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay, bu gerçeği şöyle açıkladı:

“Bizim grubun bünyesinde iki ana şirket var. Birinin ismi Estetik Yayıncılık, diğerinin ise Çağdaş Yayıncılık. Biz, kurulduğu ilk günden bu yana, ‘vergilendirilmiş kazanç kutsaldır' düsturunu benimsedik.

Gelirimizi eksiksiz beyan edip, kazandığımız her kuruşun vergisini ödedik. Çok sayıda maliye teftişinden, yüzümüzün akıyla çıkıp dürüstlüğümüzü ispatladık. Geçen yıl Estetik Yayıncılık 20 milyon 238 bin, Çağdaş Yayıncılık 13 milyon 74 bin lira kazanç elde etti. Gelir İdaresi Başkanlığı da evrakımızı inceleyip Estetik Yayıncılık'a 4 milyon 48 bin, Çağdaş Yayıncılık'a da 2 milyon 615 bin olmak üzere toplam 6 milyon 663 bin lira vergi tahakkuk ettirdi.

Grubumuz bu rakamla, medya sektöründe mazisi 70 yıla yaklaşan Hürriyet'ten sonra en fazla vergi ödeyen grup oldu. Bize FETÖ'cü çamuru atmaya kalkan malum medyayı uzak ara geride bıraktık. Biz, dürüstlüğümüzü ispatladık. Onlar ise vergi ödemede cimri, iftira atmada cömert olduklarını ispatladı. Bana çamur atanlar, önce benim kadar vergi ödesinler, sonra karşıma çıksınlar…”

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